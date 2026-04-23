台灣高鐵「集拾行垃」齊心淨灘 清出逾1,387公斤海洋廢棄物

台灣高鐵公司職工福利委員會發起「環境永續教育活動」，23日在桃園市大園區埔心溪口舉辦2026年「集拾行垃」淨灘行動。這項由高鐵人自主發起的環保活動，已經連續第十度舉辦，每次都吸引上百名高鐵人踴躍報名。此次淨灘成果共計清出逾1,387公斤海洋廢棄物，種類以寶特瓶、玻璃瓶、塑膠袋、免洗餐具等居多。

台灣高鐵公司表示，「永續發展」不僅是世界各國最重要的共同目標之一，而減少海洋廢棄物更可以維護生態系統與人類長遠健康發展；高鐵人持續舉辦的淨灘行動，就是希望從自身出發，結合公司致力推動的企業永續目標，以具體行動實踐高鐵公司對環境保護的承諾。

台灣高鐵公司說，期盼透過淨灘行動，喚醒大眾對海洋保育的重視；同時希望同仁親身參與後成為環保的種子，帶領身旁親友一起在日常生活中落實環保減塑，減少使用一次性塑膠製品、妥善處理廢棄物，降低垃圾流入海洋的機率，為美麗的台灣留下乾淨的海洋。

「環境永續教育活動」是由台灣高鐵職工福利委員會主辦、員工自發性參與的環境教育系列活動，今年除舉辦二場「集拾行垃」淨灘活動，更規劃二場「一日農夫」體驗活動，讓同仁透過食農教育的「親手做」勞動體驗，了解食物來源，以及提倡對環境友善的消費方式，進一步落實永續發展的環保理念，使人類與大自然和諧共榮。

高速鐵路具有速度快、高運量、低汙染的特點，碳排量遠低於小客車、客運及飛機，是環保、低碳的「綠色運具」。未來，台灣高鐵公司也將積極發揮「綠色運具」優勢，秉持企業永續發展的精神，從公司治理、環境、社會等各層面實踐我們的承諾，提供旅客安全優質及創新旅運服務，持續打造更具前瞻性、包容性、永續韌性的綠色運輸，為旅客服務、經濟發展與社會進步各方面貢獻一己之力。