廣錠拿下東盟開發實業 BTM建置大單

廣錠（6441）旗下廣錠能源23日正式宣布成功取得「東盟開發實業」規模指標性表後儲能系統（BTM）建置大單。

面對全球淨零碳排趨勢與台灣能源轉型，用電大戶面臨極大挑戰。

廣錠能源指出，本次為東盟開發實業量身打造的表後儲能專案，具備「一機三效」的強大功能。首先，該系統完美滿足了政府對用電大戶的義務容量規範；其次，透過精準的能源管理系統（EMS）進行尖離峰電價套利，將為東盟開發實業大幅節省每年的高昂電費。

廣錠能源表示，最重要的是，鋼鐵廠在軋鋼製程中常面臨嚴重的「電壓閃爍與驟降」問題，廣錠透過卓越的電力補償協同控制技術，有效平穩廠區電網，確保高精密生產線的穩定運行。

廣錠能源總經理詹子奇指出，此次東盟開發實業的儲能系統標案競爭異常激烈，吸引了國內外十多家知名大廠競標。廣錠能源最終能脫穎而出，關鍵在於無可挑剔的綜合實力。

廣錠能源不僅擁有堅強的團隊聯盟，結合華城電機(AC端盤體變壓器)、晟曦科技(消防、機電、土木) 、新捷能資訊(EMS能源管理系統)，與全球頂尖的儲能硬體設備，一體機設計一簇一管理，對於儲能系統的安全性與可靠度更有保障，有別於傳統貨櫃集成方式；更對業主開出「保證可用容量」的定心丸。

針對台灣儲能市場未來發展，廣錠能源樂觀市場需求，隨著AI算力中心與電力備援UPS需求在台灣遍地開花，加上護國神山半導體產業的不斷擴張，這些對「電力穩定度」要求極度嚴苛的產業，將成為下一波儲能爆發的核心動能。