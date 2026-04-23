地籍圖重測後面積相差快2分地 屏縣府籲地主務必到場指界

「土地重測後，面積竟差了2000平方公尺！」屏東縣政府推動日治時期的地籍圖重測，目前已完成逾60萬筆土地、逾8萬公頃的測量；有民眾重測後土地面積竟相差約2分地，直呼誇張。縣府地政處提醒，重測時地主務必要到場指界，保障自己的權益。

地政處表示，屏東縣部分地籍圖仍沿用日治時期測繪成果，但因年代久遠，圖紙易有伸縮、破損及比例尺不足等問題，導致圖、簿、地不符情形，難以符合現今使用需求。

縣府從1972年開始地籍圖重測，重新精密測量土地界址，修正既有圖資誤差，釐清土地權屬與面積，至今已完成60萬4105筆、約8萬2644公頃土地，達成率93.07%，預計2030年能完成剩餘約4萬4996筆土地重測，達成全縣地籍圖全面更新目標。

重測後的土地約有1/3土地面積不變、1/3增加、1/3減少，主要是過去的測量方式為人工，或多或少有誤差，圖紙上微小的0.2毫米，放大1000倍實際就差了24公分。如今透過科學化測量技術與標準化作業流程，測量更為精細。

地政處表示，地籍圖重測時地主務必要到場指界，保障自己的權益。去年重測約1萬2000筆土地中，僅約55筆有糾紛，多透過協商及調解來解決，僅有1筆打官司。地政處也提醒民眾若接到相關地政業務電話或通知時，務必多方查證，撥打110或165反詐騙專線，確定真偽。

相關重測範圍與服務資訊，可至屏東縣政府地政處「地籍圖重測專區」及「重測便民服務查詢系統」查詢；如有相關疑問，可洽詢縣府地政處地籍測量科或各地政事務所，有專人提供即時協助。

屏東縣政府推動日治時期的地籍圖重測，圖為測量相關工具。記者潘奕言／攝影