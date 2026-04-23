借鏡新加坡智慧治理 黃敏惠率團取經打造智慧嘉市全齡宜居新藍圖

嘉義市長黃敏惠20日率市府團隊及10家「嘉市好店」前往新加坡，參與2026新加坡國際食品展並展開城市交流行程。此行除拓展食品產業商機外，也深入考察智慧城市發展，走訪SMRT Corporation與Grab新加坡總部，聚焦智慧交通、數位整合與城市治理等關鍵議題。

黃敏惠表示，新加坡幅員雖小，卻憑藉設計力與科技導入持續推動城市升級，發展歷程與嘉市相似，極具借鏡價值。此次以「智慧國家」為交流核心，透過實地觀摩全球領先公共運輸營運商SMRT，以及東南亞最大超級應用平台Grab，深入了解高密度城市如何結合制度與科技，打造高效率具韌性治理模式，作為嘉市推動「智慧治理、全齡宜居」參考。

交通治理方面，黃敏惠指出，SMRT秉持「為正、為善、為佳」理念，不僅專注公共運輸本業，更拓展商業服務與數位化營運管理，子公司STRIDES展現交通系統由營運邁向數據與智慧管理轉型趨勢。她強調，嘉市建構涵蓋高鐵、台鐵、電動公車、幸福巴士及YouBike多層級運輸網絡，目前推動鐵路高架化及藍線輕軌規劃，SMRT經驗對未來優化公共運輸系統具高度參考價值。

數位整合方面，Grab成功整合交通、支付與物流服務，打造一站式「超級應用程式」，透過數據分析精準掌握用戶需求，提升服務效率。Grab解決民眾生活痛點為核心，平台整合與數據應用模式，對嘉市推動智慧城市發展具啟發性。她提及，Grab3月宣布收購foodpanda相關事業，若核准將進軍台灣，未來有望為嘉市帶來更多創新服務應用。

黃敏惠強調，參訪不僅深化國際城市交流，更系統性掌握新加坡智慧交通與數據治理成功經驗。未來市府將結合在地需求，推動交通優化、數位轉型與城市空間再造，逐步實現兼具智慧、宜居與產業競爭力「智慧嘉市」，提升城市發展動能與永續競爭力。

嘉義市長黃敏惠率市府團隊考察新加坡智慧城市發展，走訪SMRT Corporation與Grab新加坡總部，聚焦智慧交通、數位整合與城市治理等關鍵議題。圖／嘉市府提供

嘉義市長黃敏惠率市府團隊考察新加坡智慧城市發展，走訪SMRT Corporation與Grab新加坡總部，聚焦智慧交通、數位整合與城市治理等關鍵議題。圖／嘉市府提供

嘉義市長黃敏惠率市府團隊考察新加坡智慧城市發展，走訪SMRT Corporation與Grab新加坡總部，聚焦智慧交通、數位整合與城市治理等關鍵議題。圖／嘉市府提供

嘉義市長黃敏惠率市府團隊考察新加坡智慧城市發展，走訪SMRT Corporation與Grab新加坡總部，聚焦智慧交通、數位整合與城市治理等關鍵議題。圖／嘉市府提供