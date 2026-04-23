板橋富豪社區海砂屋自主都更案開工 住戶嘆：真的不容易

都更困難，新北市專案輔導的板橋「富豪社區」海砂屋自主都更案，今天舉行開工動土典禮，新北市長侯友宜受邀到場。更新會成員直言「都更真的很困難」、「再來一次絕對不幹」，但感謝住戶團結，還有市府提供各項輔導與補助，希望能夠早日完工、早日回家。

新北市都更處指出，富豪社區位於板橋區中山路二段，基地面積達3457平方公尺，原為5層樓鋼筋混凝土建物，屋齡逾30年，共有68戶住家，自2019年被鑑定為海砂屋，甚至出現房屋傾斜、樓板剝落等情況。

由於沒有建商進場，住戶決定採自主都更方式重建，歷經住戶組成更新會，市府進駐輔導，終於順利在2024年5月8日核定實施，全案將興建3棟地上15至19層、地下4層之住商混合大樓，總戶數約206戶，預計2029年底完工。

侯友宜表示，本案為市府專案輔導案件，從初期整合、法規協助到計畫推動，全程提供支持，在前期整合階段，透過推動辦公室進場輔導，協助住戶溝通、法規說明與整合，逐步凝聚共識，取得超過八成同意，順利在110年提出都市更新申請。

侯友宜說，本案符合新北市「都更二箭主幹道沿線都更」政策，獲得15%基準容積加給，讓基準容積從300%提高至345%，並回饋約237坪公共托老中心，完善在地長照服務機能，透過都市更新，不僅提升建築安全，也同步打造兼具機能與人本關懷的現代化社區。

侯友宜說，審議過程中，市府、更新會及專業團隊持續通力合作，協助邀集專家學者釐清估價爭議，並聯合府內相關局處一同協助處理案件疑義，逐步克服審議與推動過程中的各項挑戰。今日動土典禮的舉行，象徵重建工程正式啟動，也代表住戶多年來的殷切期盼即將實現，「雖然那時候已經不當市長，但希望大家能邀請他一起來吃湯圓入厝」。

更新會理事長林俊祥說，這個都更案歷時8年過程真的「非常辛苦、艱辛」，之所以能順利推動，關鍵在於天時、地利、人和，感謝市府提供檢測補助、專案輔導與都更推動辦公室支援，協助解決初期資金與行政問題，另一方面還有地主之間凝聚共識，願意共同承擔與配合，也因為是地主親自與廠商議價，在成本壓力與市場波動下，仍成功爭取合理價格與建材升級，提升整體品質。

他說，整體經驗具參考價值，但難以完全複製，有類似需求者可多與城鄉局與都更處交流，善用政策資源，提高成功機會。