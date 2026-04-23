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響應世界地球日 合庫首場綠色創生市集於總行揭幕

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

為響應世界地球日並深耕聯合國永續發展目標（SDGs），合庫於22日在總行1樓藝術廊道舉辦首場「合作挺農青 創生拚淨零」綠色創生市集，攜手20家在地農青與地方創生團隊，串連金融業、周邊商辦大樓、鄰里社區與學校，成功打造「永續共好、創生共榮」的綠色生態圈。

在農業部與環境部的指導下，合庫積極推廣食農教育與淨零綠生活，市集現場集結各地特色農產、文創小物及友善耕作品牌，展現台灣在地永續生命力，同時結合國產木材集點回饋活動及台灣Pay等數位金融支付，帶動市集綠色消費循環。為落實減塑減廢，提升資源利用率，市集除了響應環境部「三袋同行」措施，鼓勵消費者自備購物袋、借用循環袋及二手袋再使用外，現場更特別設置「袋袋箱傳」循環站，活化閒置的二手購物袋，供有需求的消費者免費索取使用，讓資源在循環中傳遞溫暖，串起資源共享、永續共好的共融價值。

另為匯聚鄰里間的暖心共鳴，讓永續新樂章深植人心，合庫特別邀請台北市敦化國小合唱團與仁愛國小直笛團參與演出。孩子們天籟美聲與悠揚笛聲，為市集注入盎然活力，讓總行同仁、鄰里居民與師生在沉浸式市集體驗中，可深刻感受到正向循環的傳承力量。

合庫表示，在世界地球日這一天，以最接地氣的方式實踐永續。透過這場集結農青、鄰里與學童的綠色盛會，將永續目標轉化為觸手可及的日常行動。未來，合庫將持續發揮綠色金融影響力，扮演企業轉型與在地共榮的堅實後盾。

生活 環境部 永續 合庫 世界地球日

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