快樂檸檬「無限門店」進駐 Walmart 揭茶飲零售智能化序幕

雅茗-KY（2726）旗下連鎖茶飲品牌快樂檸檬Happy Lemon以「無限門店」商業模式，於本月正式進駐美國零售巨頭Walmart，在亞利桑那州首店開業即創下銷售佳績，五天銷售業績突破30萬。不僅顯示快樂檸檬成功打開北美主流零售市場，更驗證其以AI智能調飲機驅動的新零售模式，在全球市場有著巨大潛力。

與傳統茶飲依靠線下大店、高人力成本的模式不同，快樂檸檬的「無限門店」以AI智能調飲機為核心，將出品壓縮至10秒內完成，實現「即點即得」的極致效率，徹底解決茶飲行業長期存在品控波動與人力依賴問題，特別是高人力成本的北美地區，此次快速嵌入Walmart等零售場景，成為減少顧客停留時長與提升消費頻次的「流量引擎」。

快樂檸檬全球執行長江錫毅表示，快樂檸檬已不是在開店，而是在輸出一套可複製的AI智能茶飲系統。當科技讓專業級手搖飲變得如此輕盈，茶飲的消費場景便從街頭延伸至超市、辦公樓—任何有人流量的地方都可能成為「門店」。

Walmart全美超4000家門店每日服務數億消費者，快樂檸檬的入駐並非簡單增設銷售點，而是通過AI智能運營與場景融合，重構「茶飲+零售」的生態邏輯。首店開業後，消費者在超市購物間隙即可購買到與專門店同品質的現製茶飲，而Walmart則通過引入高頻消費品類，顯著提升客單價與用戶黏性，這也印證了「流量共生」模式的商業價值。

快樂檸檬的「無限門店」模式，本質是為零售夥伴提供一套 「AI茶飲運營系統」，其價值不僅在於銷售增長，更在於以科技重構品牌與通路的關係，快樂檸檬已從手搖茶飲品牌轉型為解決方案提供者，開創了行業輕資產、高溢價的全球化新路徑。

江錫毅表示，未來快樂檸檬的無限門店將由合作通路廣度定義，茶飲已變成一種服務，並將逐步滲透全球消費場景。隨著Walmart首店的成功，Walmart二店、三店已經在準備中，其他合作通路也同步規劃，將拉開茶飲零售智能化的序幕。