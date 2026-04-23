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貨櫃運價喊漲 陽明通知5月15日調升綜合費率附加費
中東戰事推升油價成本，貨櫃海運市場喊漲，陽明海運已通知客戶將自5月15日起調漲GRI（綜合費率附加費），遠東至北美線每40呎櫃（FEU）將加收2000美元；萬海表示，各航線運價陸續反映成本，亞洲區間航線已於4月實施2波調漲。
陽明海運通知客戶，自5月15日起調漲GRI（綜合費率附加費），遠東至北美線每20呎櫃（TEU）加收1800美元、每40呎櫃（FEU）加收2000美元。
物流業者分析，5月是貨櫃輪年度長約運價簽約關鍵期，近期運價與附加費頻繁調升，有助長約價格提升、降低貨主觀望氣氛，不過，GRI的概念僅是漲價上限，5月15日最終漲價是否成功，仍須看貨主與航商最後協議情況而定。
物流業者表示，北美線目前運價持穩艙位吃緊，主要來自船商彈性縮艙減班；受到油價上漲影響，今年長約價會比去年成長。
地緣政治緊張導致國際油價波動劇烈，燃油成本推升營運壓力，且因荷莫茲海峽航道通行受阻，航商基於航行安全考量，陸續調整航線配置以維持波灣地區貨物流通，提高替代港口壅塞風險，間接消化全球貨櫃供給運力。
萬海先前指出，目前中東衝突持續，雖對貨量與營收直接影響占比低於5%，但戰事導致國際油價波動走升，並伴隨航行繞道、燃油、保險等相關成本，整體營運成本明顯增加。為維持航線服務穩定性與營運品質，萬海各航線運價均陸續反映增加的營運成本，其中亞洲區間航線於4月實施2波調漲。
隨著萬海、陽明調漲近洋線及北美線運價，長榮海運將於24日舉行法說會，市場關注其釋出的展望和運價看法。
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