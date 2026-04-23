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7-11智能改造推全新「自取微型倉」！加快取貨速度70%

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
7-ELEVEN北投奇岩門市全新測試以QR CODE開倉的全新「自取微型倉」。7-ELEVEN／提供
7-ELEVEN北投奇岩門市全新測試以QR CODE開倉的全新「自取微型倉」。7-ELEVEN／提供

勞動節即將到來，統一超（2912）7-ELEVEN透過智能營運、作業減壓、友善職場三大作法，持續替門市夥伴減壓充電。智能營運方面，即日起自助取貨、自助結帳智能再改造，創新推出「自助查詢EC包裹櫃位」與「自取微型倉」，自助結帳新增「會員快速結帳」等多元智慧消費體驗。

根據7-ELEVEN內部統計，前三大門市使用頻次最高省力化作業分別為自助微波、自助結帳、自助取貨，三大省力服務一年可減少工時近200萬小時。因應電子商務持續蓬勃發展與行動支付使用率高的市場趨勢，7-ELEVEN自助取貨服務即日起再優化，首創「自助查詢 EC 包裹櫃位」功能，未付款的包裹可讓顧客使用ibon或OPENPOINT APP，先查好櫃位、再取件到櫃台結帳，減少顧客二次排隊等待時間，也替門市降低來回服務頻次。

繼去年於桃園中央大學X-STORE 9設置全台首座「智能微型倉」，以小坪數、大容積、機械手臂，進行包裹寄存、取貨管理，近期於北投奇岩門市全新測試以QR CODE開倉的全新「自取微型倉」模式，以更貼近現行自助取貨服務門市需求，導入智能取貨櫃替代傳統EC櫃，於櫃台取得取貨QR CODE即可到自取式取貨微型倉，可加快取貨速度達70%！單日減少門市夥伴3~4小時的EC理貨、找貨等作業時間，也能增加包裹存放空間，滿足更多顧客取貨需求，帶來全新自助取貨體驗。

7-ELEVEN自助結帳服務平均一年可吸引超過1,300萬人次使用！為提升服務質與量，預計於4月底新增「會員快速結帳」新功能，讓會員透過簡單三步驟，使用三大支付工具(icash Pay、OPEN 錢包、icash 2.0)即可加速自助結帳、直接加速50%。

另外，為作業減壓，於門市擴大導入收銀結帳友善椅、減壓地墊，持續以AI智慧化與省力設備，為夥伴工作省時又省力的神隊友。另外，5月1日起響應台北市政府試辦「育兒減少工時不減薪」計畫，打造友善職場的腳步不停歇。

為打造友善、省力的職場環境，全台7-ELEVEN門市已全面導入AI訂貨系統，透過演算預測銷量、協助訂補貨，每店每年平均減少約365小時作業時間，搭配智能平板與一機兩用自助結帳等設備，大幅降低工作負擔。為持續擴大DEI友善職場行動，統一超商從現場到制度全面升級，2025年推出超商首創、讓夥伴坐著結帳提升舒適度與幸福感的收銀結帳友善椅，已有超過870家門市正式導入；維護夥伴隱私與為來台工作者跨越語言隔閡的「友善名牌」已有近200家門市導入。去年底更陸續開發可降低腳壓40%的減壓地墊、減少眼部壓力的放大鏡片、防範低溫傷害的冷凍作業防護手套等友善工具已吸引3,000家門市使用。

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