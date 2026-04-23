新北首購上限拉高到1500萬 這區買成屋可多11坪

永慶房產集團表示，隨著新北市房價持續走高，1,500萬元成為許多首購族設定的總價上限，但同樣的預算，預售屋與成屋能買到的空間卻大相逕庭。

比較新北市熱門交易行政區中1,500萬元以下預售屋與成屋的交易占比及平均坪數。數據顯示，多數行政區在此價格帶內，預售屋可購入的坪數明顯不及成屋。

其中，永和區1,500萬元內的成屋平均21.1坪，對比預售屋僅剩9.7坪，差距高達11.4坪。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，永和區人口密度高，新推案多逐漸走向精緻小宅化，加上高公設比影響，導致預售屋室內空間逐漸縮小。

反觀成屋市場不僅件數較多，也有許多公設比較低的老公寓或早期電梯大樓，讓首購族在同樣預算下，能從套房升級到2房、2+1房，差距明顯。

汐止區成屋也比預售屋多出10.4坪。陳金萍指出，汐止受惠於南港、內湖科技業外溢效益，加上本身的汐科加持，近年預售案單價攀升快速，建商為壓低總價吸引買方，因此縮小產品坪數。

但在成屋市場中，許多成熟社區仍保有較大的室內格局，對於重視生活品質的家庭而言，選擇成屋無疑是更務實的策略。

若從交易占比來看，板橋、新莊、汐止等區1,500萬元內的預售成交占比皆不到10%，顯示低總價新房在這些區域近乎消失。

陳金萍分析，這些區域開發已趨近飽和，新案多鎖定換屋族或高端客群，導致門檻不斷墊高。而在永和，低總價預售屋占比甚至不足1%，反映出想在核心地段買到平價新房已是極大挑戰。

相比之下，淡水區表現最為特殊，無論預售或成屋，1,500萬元內產品占比皆超過七成，且坪數差異僅0.2坪。

陳金萍表示，淡水因供給量大且具備價格優勢，市場上仍有價格相對親民的預售屋產品，使得該區成為預售與成屋價格最平均的區域，也是榜單中唯一可以用1,500萬元內的價格買到預售30坪以上的地區。

陳金萍表示，在房價高漲的時代，成屋不僅在價格與坪數上更具競爭力，更具備「即買即住」、免等待施工期、以及室內空間眼見為憑等優勢。

對於預算控制在1,500萬元內，又希望兼顧居住空間的首購族或小家庭，成屋是相對務實且穩健的選擇，建議多從成屋市場尋寶，並透過專業房仲協助判斷屋況，更有機會在預算內實現成家夢想。