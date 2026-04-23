Grab併購foodpanda受矚目 公平會：資料齊備才正式審查

住展雜誌彙整北北桃近兩年的住宅產品預售案平均成交單價，雖然房市買氣差，但僅台北市水位小幅下修了3%，從2024年的121.5萬元修正為2025年的117.9萬元，新北市則逆勢上漲14.6%，從平均單價63.9萬元漲到73.2萬元。桃園市也從3字頭漲到4字頭，年增10.3%。

2026-04-23 10:36