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Grab併購foodpanda受矚目 公平會：資料齊備才正式審查

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
公平會代理主委陳志民上午出席立法院經濟委員會審查115年度中央政府總預算案關於公平交易委員會單位預算及附屬單位預算非營業部分關於公平交易委員會主管反托拉斯基金。記者林伯東／攝影
公平會代理主委陳志民上午出席立法院經濟委員會審查115年度中央政府總預算案關於公平交易委員會單位預算及附屬單位預算非營業部分關於公平交易委員會主管反托拉斯基金。記者林伯東／攝影

公平會正審查東南亞外送與叫車平台龍頭Grab擬以193億元收購台灣foodpanda業務案。公平會代理主委陳志民上午出席立法院經濟委員會審查115年度中央政府總預算案關於公平交易委員會單位預算及附屬單位預算非營業部分關於公平交易委員會主管反托拉斯基金。陳志民表示，目前業者已送件，但資料尚未齊備，仍處補件階段，待文件完整後才會啟動正式審查程序。

陳志民指出，補件期間並無時間限制，但一旦進入審查階段，法定期限為30個工作天，必要時可延長最多60天，合計90個工作天內完成審查。

立法院 基金 代理主委 Grab foodpanda 公平會

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