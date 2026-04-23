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房市量縮價不跌！蛋黃區撐盤 新北、桃園新案房價逆勢漲一成

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

住展雜誌彙整北北桃近兩年的住宅產品預售案平均成交單價，雖然房市買氣差，但僅台北市水位小幅下修了3%，從2024年的121.5萬元修正為2025年的117.9萬元，新北市則逆勢上漲14.6%，從平均單價63.9萬元漲到73.2萬元。桃園市也從3字頭漲到4字頭，年增10.3%。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，觀察房價趨漲的新北市、桃園市，以當中行政區交易比重來一窺究竟，新北市的第一環行政區板橋區、中永和區、新店區與三重區，在去年的買賣量占比是55.3%，比起前年的40.9%增加了約15個百分點。桃園市亦有類似的狀況，蛋黃行政區中壢區、桃園區於2025年的交易比例是42.5%，2024年為34.6%，增加了快8個百分點。

而這些一線地帶所代表的機能強、前景穩遂令房價偏高，在房市低氣壓的時候顯然相當受買盤青睞，如新北市前年能賣上單坪90萬元住宅產品預售案的交易量占不到3%，去年則有超過一成，當中98%的比例都在板橋區、中永和區、新店區與三重區，這幾區的每坪均價也從前年的7字頭漲至8字頭，坐落遠東通訊園區、四號公園周邊遠揚與漢皇建設的百萬宅新案更是賣得又貴又好。

桃園市能破單坪60萬元的高單價銷售量由前年的3.6%增至接近一成，其中接近七成交易在中壢區與桃園區，另三成則是青埔重劃區的大園門牌與龜山區的長庚生活圈單一高價個案，而中壢區與桃園區的均價亦從前年的4字頭到去年叩關5字頭，藝文特區與中路、青埔重劃區皆有高價案如大和、國泰、威均建設案出現不少買賣。

陳炳辰表示，蛋黃區房價鐵板一塊，房市波動下也沒有太多風險而不易撼動，還有機會在貸款上有更多空間，形成買氣聚集因素，新北市與桃園市的精華區又較台北市過分的房價還有價量成長空間，品牌建商同步在這些地帶推案一定量體，售價高而購置方也買單，成就亮點。而統計數據時減少了二線新興區域的交易比例，都集中在核心地區就容易呈現房價居高不下。今年在精華區將持續加入生力軍，在房市未反轉下，交易依然集中在這類區域，拉抬整體房價偏高就不意外。

資料來源／住展雜誌
資料來源／住展雜誌

資料來源／住展雜誌
資料來源／住展雜誌

新北 房價 房市

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