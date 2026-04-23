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Grab 案併購案審查不只看市占 公平會緊盯這些市場訊號

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
公平會代理主委陳志民備詢。記者胡順惠／攝影
公平會代理主委陳志民備詢。記者胡順惠／攝影

針對Grab併購案，公平會代理主委陳志民23日表示，未來審查不會僅停留在形式層面，將進一步檢視背後股權結構、董事是否兼任及跨公司持股等實質控制力，並關注演算法及數據競爭可能帶來的市場影響。

立法院經濟委員會審查公平交易委員會單位預算及反托拉斯基金。立委質詢指出，外送平台競爭已從傳統市占轉向演算法與數據競爭，與過去Foodpanda與Uber Eats合併案不同，Grab若結合相關平台數據，再加上其與Uber間的股權關係，恐形成演算法黑箱與資訊不透明問題，進一步影響動態定價機制，對外送員、消費者及店家造成「數位剝削」。

對此，陳志民回應，公平會審查將從股權與控制力切入，包括是否存在董事交叉任職、跨公司持股，以及是否透過股權關係形成實質影響力；至於演算法透明性，因涉及商業機密，難以直接檢視，將透過會議討論及間接方式進行分析。

另外，還有立委提出，跨國平台間交叉投資頻繁，例如Grab與Uber彼此持股，可能出現「你中有我、我中有你」情形，公平會如何確保審查完整性。陳志民表示，跨國併購本身並不違法，但若要據此認定限制競爭，仍需具體事證支持，包含過去是否曾利用交叉持股從事限制競爭行為。

立委說，平台掌握資金流與資訊流，若透過演算法調整價格，恐將成本轉嫁至消費者與店家，甚至影響外送員報酬。陳志民回應，平台經濟具有共生關係，但同時也存在潛在利益衝突，公平會將依現行機制，從市場結構、市占率及消費者利益進行審查，並就市場反應適時提醒相關主管機關。

至於勞工與商家議價能力是否受到影響，陳志民表示，公平會會從「勞動力需求市場」角度觀察平台與勞動供需關係，但相關認定仍將回歸市場機制，與勞動主管機關的監理角度不同。

陳志民強調，未來對平台併購案的審查，將不再僅以市占率為唯一指標，而是進一步評估股權結構、數據與演算法等實質競爭影響，以回應數位經濟發展下的新型態市場挑戰。

公平會 Uber Grab foodpanda

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