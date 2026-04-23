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安成生技攜手歐洲權威機構 啟動 AC-203臨床應用計畫

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

安成生技（6610）22日宣布，與歐洲知名罕見皮膚疾病研究中心 EB House Austria合作，共同啟動開發中新藥AC-203用於治療失養型遺傳性表皮分解性水皰症（DEB）患者之指定患者用藥計畫（Named Patient Program, NPP）。本次合作不僅代表國際權威機構對AC-203臨床潛力的肯定，也標誌著公司拓展罕見皮膚疾病領域的重要里程碑。

安成生技表示，遺傳性表皮分解性水皰症（俗稱泡泡龍症）為一群因基因缺陷導致皮膚脆弱的罕見疾病，其中失養型 (Dystrophic Epidermolysis Bullosa; DEB) 屬於重症，患者長期承受反覆傷口、劇烈疼痛，並可能進展為皮膚癌，臨床治療需求高度未被滿足。現行療法多仰賴基因或細胞治療，年度治療費用動輒數十萬至上百萬美元，且可近性有限，對全球醫療體系構成重大負擔。

AC-203為小分子藥物，具備較佳的製造成本與可擴展性，如證實具有療效，有望為DEB患者提供較現行療法更具可近性與經濟效益的治療選項。本次NPP計畫由安成生技提供AC-203外用製劑，並由EB House負責病患篩選與臨床執行，預計自2026年4月起啟動，針對符合條件的特定DEB患者進行治療。

值得注意的是，在本次NPP計畫正式啟動前，EB House團隊已於臨床實務中對部分DEB患者使用AC-203的主要成分（diacerein），並觀察到傷口癒合與生活品質改善的正向趨勢，相關研究成果亦已發表於國際期刊。EB House科學主任、皮膚科醫學教授暨本計畫總負責人Johann W. Bauer表示：「DEB患者長期缺乏有效且可普及的治療方案。本計畫有助於探索一種更具可近性的治療路徑，在臨床上具有重要意義。」

安成生技總經理蔡承恩表示，本次安成生技與EB House的合作，象徵AC-203已由單一適應症邁向多元皮膚疾病。「我們的目標不僅是解決特定罕見疾病的問題，更希望透過可規模化的藥物開發途徑，切入更多長期被高成本與低可近性所限制的皮膚疾病市場。」

目前，AC-203針對單純型表皮分解性水皰症（EBS）的全球第二/三期臨床試驗已完成收案，預計於今年第4季公布主要療效指標結果。展望未來，安成生技將持續深化在多種皮膚疾病領域的布局，並積極尋求國際合作與授權機會，期望為患者提供有效且可近性高的治療方案，並建立具備全球競爭力的創新藥物發展平台。

細胞 歐洲 新藥開發

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