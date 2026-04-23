買氣這麼差 為何新北預售仍漲14%？這項統計揭真相

住展雜誌彙整北北桃近兩年預售案平均成交單價，雖然買氣差，但僅北市小幅下修3%，新北逆勢上漲14%，從6字頭站上7字頭，桃園也從3字頭變4字頭，上漲10%

住展雜誌企研室總監陳炳辰表示，表面看起來，央行重手打房好像沒用，但觀察房價上漲的新北市、桃園市，由於去年交易集中一線地帶，房價數據因此不跌反漲。

以新北市來說，第一環行政區板橋區、中永和區、新店區與三重區，前年交易占比40.9%，去年則是55.3%，比起前年增加了約15個百分點。

桃園市亦有類似的狀況，蛋黃行政區中壢區、桃園區2024年交易占比為34.6%，2025年上升至42.5%，增加了約8個百分點。

他表示，這些一線地帶機能強，在房市低氣壓的時候顯然相當受買盤青睞，如新北市前年能賣上單坪90萬元住宅產品預售案的交易量占不到3%，去年則有超過一成。

這些產品幾乎都在板橋區、中永和區、新店區與三重區，這幾區每坪均價也從前年的7字頭漲至8字頭，坐落遠東通訊園區、四號公園周邊的百萬宅新案都是賣得又貴又好。

桃園市能破單坪60萬元的高單價銷售量，也由前年的3.6%增加至接近一成，其中接近七成交易位於中壢區與桃園區，另三成則是青埔重劃區的大園門牌與龜山區的長庚生活圈單一高價個案。

而中壢區與桃園區的均價亦從前年的4字頭到去年叩關5字頭，藝文特區與中路、青埔重劃區皆有高價案如大和、國泰、威均建設案出現不少買賣。

陳炳辰表示，蛋黃區供給少，房價抗跌，在貸款上有更多空間，形成買氣聚集因素，新北市與桃園市的精華區又較台北市房價還有成長空間，品牌建商在這些地區推案，即使售價高，買方也買單。由於交易集中在高價的核心地區，二線新興區域交易減少，因此呈現房價居高不下，甚至逆勢走揚。

新北、桃園蛋黃區交易占比。資料來源／住展雜誌