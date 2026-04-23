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Grab併foodpanda 公平會：會考量實質影響力

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
公平會代理主委陳志民。記者胡順惠／攝影
公平會代理主委陳志民。記者胡順惠／攝影

Grab今年3月宣布以6億美元收購foodpanda台灣外送事業，預計2026年底交割，目標2027年初完成平台整合。公平會代理主委陳志民表示，資料尚未齊備，仍在補件中，待文件完整後，才會正式進入審查程序，但法律沒有禁止跨公司持股，如果要禁止，要有更多行為佐證。

立院經濟委員會今審查公平會預算，對於各界關注公平會審議Grab收購foodpanda案進度，若公平會審議通過，是否有獨佔疑慮與以及外送員權益是否仍受保障。

朝野立委都表示，公平會在審議過程中不能只看市占率，也要考量實質影響力，對此，公平會代理主委陳志民則允諾考量。

公平會 Grab

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