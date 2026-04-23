國際扣件展開幕 陳其邁：高雄扣件業有穩住 去年產值逾900億

「2026台灣國際扣件展」昨起在高雄展覽館展出3天，吸引317家廠商、950個攤位參展，逾700名國際買主預先登記，較上屆成長55%。高雄市長陳其邁表示，去年全球經濟波動與成本壓力，高雄扣件業仍展現高度韌性，穩住產值，年產值已逾900億元，是支撐高雄經濟的重要產業，將持續透過金融支持與技術輔導，協助產業升級轉型。

台灣現有逾1800家扣件工廠，南部聚落產量約占7成。2024年起，美國依232條款對台灣螺絲產品課徵高達50％關稅，產品出口面臨極大挑戰。

經濟部貿易署副署長胡啟娟、外貿協會秘書長王熙蒙、台灣螺絲公會理事長蔡永裕、高雄市長陳其邁等人出席開幕晚宴。陳其邁說，在經濟部與外貿協會推動下，今年國際買主大幅增加，展現台灣扣件產業的國際吸引力。

陳其邁進一步指出，為協助業者拓展海外市場，今年已將傳統產業出國參展補助提升至2千萬元，支持中小企業前進歐洲、東南亞及美國搶單。另因應全球低碳轉型與歐盟碳邊境調整機制（CBAM），市府也將持續提供轉型輔導與資源，協助企業提升技術與競爭力。

台灣螺絲公會理事長蔡永裕表示，扣件雖小，卻是攸關安全的關鍵零組件，台灣擁有全球少見的完整供應鏈聚落，從原料供應到加工製造與港口運輸，形成高效率生產網絡。在國際地緣政治風險升高、供應鏈重組的情勢下，台灣業者憑藉品質與誠信，已成為國際買家長期合作的重要夥伴，未來將持續朝高值化與低碳化發展。

高市經發局指出，高雄是全球第三大扣件出口基地，具備完整且高度彈性的供應鏈體系，提供螺絲、螺帽到鉚釘等多元產品；市府去年攜手貿易署與螺絲公會參與美國拉斯維加斯扣件展（IFE），創造逾700萬美元商機。

「2026台灣國際扣件展」昨起在高雄展覽館展出3天，吸引317家廠商、950個攤位參展。圖／高市經發局提供

「2026台灣國際扣件展」昨起在高雄展覽館展出3天，吸引317家廠商、950個攤位參展。圖／高市經發局提供

台灣螺絲公會理事長蔡永裕表示，台灣擁有全球少見的扣件供應鏈聚落，未來將持續朝高值化與低碳化發展。圖／高市經發局提供