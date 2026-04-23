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Grab併購台灣foodpanda最新進度 公平會主委這樣說

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
公平會代理主委陳志民。記者胡順惠／攝影
公平會代理主委陳志民。記者胡順惠／攝影

外界關注Grab併購案進度，公平會代理主委陳志民23日表示，目前業者已完成送件，但資料尚未齊備，仍在補件中，待文件完整後，才會正式進入審查程序。

有「東南亞Uber」之稱的數位企業龍頭Grab日前宣布，將以六億美元收購foodpanda台灣外送事業。陳志民赴立法院經濟委員會備詢前受訪指出，目前業者已提出申請，但資料仍有缺漏，公平會已要求補件，相關程序仍在進行中，補件內容屬個案審查範疇，不便對外說明，將視實際需求請業者補齊。

至於外界關心審查時程，陳志民表示，補件階段並無明確期限，一旦資料齊備、正式受理後，原則上將在30個工作天內完成審查，必要時可延長，最長不超過90個工作天內作出決定。

另外，近期市場關注塑膠袋價格上揚與供應緊張情形，陳志民指出，公平會已配合法務部展開聯合稽查，並主動立案調查，目前已查核37家業者，涵蓋上游供應商及下游經銷體系。初步掌握，塑膠袋價格確實出現上漲，且先前供貨一度偏緊，不過近期業者反映，供應吃緊情況已有所緩解，推測與政府相關調節措施及業者積極提升供給有關。

陳志民進一步說明，部分供應商在供貨策略上，會依實際需求進行調整，例如優先供應既有簽約客戶，顯示市場機制出現變動。不過，公平會此次稽查重點在於是否涉及聯合行為，經目前調查結果，尚未發現業者有聯合哄抬價格或聯合拒絕出貨等違反公平交易法的情形。

公平會 代理主委 Grab foodpanda

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