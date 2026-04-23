千位CEO齊聚！商周AI創新百強年會首日揭幕：95%企業投資AI沒有回報…贏家怎麼做？

IMD教授Subramaniam、簡立峰、鴻海楊秋瑾同台拆解從AI到ROI的跨越之道

破千位企業執行長與高階決策者4/22齊聚台北南港展覽館，共同見證台灣規模最大企業AI應用年會。由商周主辦的「2026 AI創新百強趨勢年會」以「從AI到ROI」為核心命題，兩天37場議程、52位以上頂尖講者，場面空前熱烈。

郭奕伶：95%企業投資AI沒有回報，你在鴻溝的哪一邊？

商周執行長郭奕伶開幕直擊痛點：MIT研究顯示全球95%企業投入AI卻無回報；S&P Global調查逾千家企業，42%叫停AI專案。「贏家，是在所有人都焦慮的時候，第一個定下來、想清楚、然後動起來的人。」

焦點一｜簡立峰：Agentic AI元年，CEO需從「加法」升維「乘法」

AI百強評審、Google前台灣董事總經理簡立峰指出，2026年正式進入Agentic AI元年，並援引Gartner預測，2028年90%的B2B採購將由AI代理中介，涉及15兆美元支出。「把AI視為效率工具疊加只是加法，讓AI進入決策與管理，才是真正的乘法。」

焦點二｜商周獨家發布「2026 AI創新百強」關鍵報告：70%企業仍在淺水區

商周創新長劉佩修發布關鍵報告，揭露台灣七成企業AI應用仍停留在淺水區，僅三成跨入商業模式重塑；國際研究顯示，僅兩成企業奪走逾七成AI財務回報，數位化絕不等於AI化。「領導者的信念，正是企業撐過轉型陣痛期的絕對關鍵。」

焦點三｜張合翕、邱奕嘉：場域數據是AI轉型的核心肌群

台灣西門子總裁張合翕指出，數位孿生技術讓企業在虛擬環境完整模擬製造現實，帶來韌性與永續價值。商周CEO學院院長邱奕嘉則以「十八歲症候群」提醒決策者要做好基本功：「數據才是企業跨入AI時代必備的核心肌群。」

焦點四｜IMD教授Subramaniam：台灣手握全球AI關鍵籌碼

IMD策略與數位轉型教授Mohan Subramaniam發表主題演說，指出台灣雖為全球AI硬體樞紐，企業必須從片段交易數據轉向連續互動數據，將產品化為數據感測器，才能開創新營收動能。

焦點五｜鴻海楊秋瑾：AI Native，讓AI參與企業運作而非只是導入

製造業鑽石獎得主、鴻海集團總經理楊秋瑾指出，AI的本質是企業作業系統的全面升級，鴻海已讓AI進入研發、財務、人資、採購全方位決策與流程。「未來企業之間的差距，不在於你有多強，而在於你怎麼用AI、用得有多快。」

焦點六｜信義房屋王獻志：讓AI像吃飯一樣簡單

服務業鑽石獎得主、信義房屋數位長王獻志以「讓AI像吃飯一樣簡單」為核心理念，分享智能配案、一鍵清空、廣告派報審查、派報生成四項落地應用，其中一鍵清空上線後消費者點擊率幾乎達九成以上，廣告審查每年節省約八千小時工時。他直言，信義房屋的目標不是飛向外太空，而是讓員工工作更開心、讓服務更有溫度。

明日（4月23日）年會第二天，BCG、群聯電子、外貿協會等重量級嘉賓接力登台，金融業中國信託金控與資通訊業台灣大哥大鑽石獎得主等企業，將親自分享AI轉型實戰。

商周第二屆AI創新百強，於8月下旬正式開始徵件

第二屆評選持續深耕「管理創新」，並擴展「綠色創新」與「人才創新」兩大新軸線，敬邀各產業領先企業共同定義下一波台灣AI轉型標竿。