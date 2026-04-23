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健亞生技經營權之爭 引進「白衣騎士」反制敵意併購

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

健亞（4130）生技經營權之爭經過五個多月爭議終於在昨（22）日暫告落幕，此次參與角力的代表除了市場派代表─強生製藥之外，健亞為了反制強生「非合意收購」，也引進白衣騎士易威生醫等勢力，並主動尋求要成為易威子公司。此外，與健亞同盟的背後最大推手，更是南部製藥大廠生達化學製藥。

根據健亞最新十大股東名單，國發基金持股22.27%為第一大股東，此次要搶奪主導權的強生持股17.71%為第二大股東，生達持股3.87%為第三大股東，曾在去年也想爭取經營權的健喬，則透過轉投資瑞安藥廠持股2.1%為第四大股東，第五大股東是生達董事長范滋庭掌控的怡發科技，持股2.08%。

此外，易威持股1%為第七大股東，至於領導健亞三十多年發展的董事長陳正，曾有媒體報導他僅持有200張健亞股票，並不在主要股東名單之內。

國發基金 生技 強生

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