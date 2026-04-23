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百貨業母親節檔期 大拚場
百貨業上半年最大檔期「母親節」開打，整體商機上看500億元。
各大百貨積極備戰檔期、拉高業績目標。其中，新光三越母親節檔期今（23）日開跑，為期18天，喊出母親節檔期目標成長逾三成，主打高回饋策略，首週祭出全館單筆滿千送千點、指定業種滿萬送4,000點。
遠東SOGO則將於4月24日展開為期17天的檔期活動，受到金價波動影響，黃金熱賣，目前預購單筆最高650萬元，百萬大單更超過七筆，整體母親節檔期目標衝42.3億元，年增2%。
遠百（2903）母親節檔期已於16日率先登場，主打一站式購物體驗，整合美妝保養、精品名品、生活家電及母親節蛋糕專刊，目標120億元，年增5%，並推出服飾滿5,000送500等優惠，帶動買氣。
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