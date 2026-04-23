百貨業母親節檔期 大拚場

中東戰火延燒推升油價、衝擊航運供應鏈，貨櫃海運市場掀起新一波漲價潮。陽明海運率先開出5月漲價第一槍，已通知客戶自5月15日起調漲GRI（綜合費率附加費），漲幅自50%起跳，遠東至北美線每40呎櫃（FEU）將加收2,000美元。

2026-04-23 01:54