易威併健亞 國發基金支持 市場派強生：不排除聲請假處分

健亞（4130）昨（22）日召開股東常會，攸關公司派與市場派經營權之爭的「易威與健亞合併案」，在大股東─行政院國發基金支持下，健亞「與易威生醫股份轉換暨終止上櫃」、及「 股東會決議通過轉換案後申請停止公開發行」兩案雙雙獲得57.02%贊成票，合併案順利通過。

針對健亞股東會通過與易威的合併案，易威發布新聞表示，雙方既有法人治理架構與核心經營團隊將維持穩定，營運主軸與發展方向不變，並將儘速成立整合委員會，針對業務協同、產品策略、研發資源、產能配置及市場拓展等面向，進行系統化整合規劃，務實推動各項綜效落地，期望盡快轉化為具體營運成果。

代表市場派力量的強生製藥總經理蘇浩熙表示，尊重股東決定，後續將拿回先前投資約18％股權，合計近9億元資金，至於停止過戶後再買進近9％股權，可能會在市場上處分或轉成易威股票。強生昨晚也另外提出，不排除聲請假處分。

健亞股東會召開前，市場曾傳出國發基金將保持中立，不會針對健亞與易威合併案參與投票，甚至截至股東會召開前一天，國發基金並未循過去慣例行使電子投票，直至股東會現場，最終確定國發基金以贊成票支持合併案。

健亞昨日股東會上，公司方與持反對合併案的股東經過三個多小時激烈辯論後，討論事項第三案─與易威股份轉換暨終止上櫃案最終獲贊成權數63,149,520權，占表決權總數的57.02％；反對權數高達46,107,815權，占比41.63％。討論事項第四案─申請停止公開發行案同樣以57.02％贊成對上41.62％反對的相近比例過關。

健亞董事長陳正強調，與易威的整合，核心價值在於長期策略布局，非僅以短期財務數據衡量。易威具備美國市場的研發、製造與商業化能力，是台灣同業中少數擁有三項505(b)(2)新藥開發經驗的公司。他指出，易威在美國擁有GMP製造廠，過去十年間多次接受主管機關查核未出現重大缺失，對於健亞而，可縮短自行建置美國製造能力所需的時間與成本，有助於產品加速進入美國市場。

陳正表示，易威今年3月單月營收首度突破億元，為成立以來首次，顯示其已進入成長階段，商業模式與市場布局逐步驗證。易威在美國與中國市場布局已逐漸開花結果，CDMO與藥品銷售同步成長，且部分產品具「首款」優勢，已切入中國市場，在當地龐大市場規模下具發展空間。