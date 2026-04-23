大師論壇5月12日登場／台新新光金首席經濟學家李鎮宇：AI 顛覆產業競爭格局

美伊衝突引發全球變局，市場預期通膨將上升，加上新一輪美中貿易摩擦再起，全球經濟前景面臨挑戰。展望未來，台新新光金控首席經濟學家李鎮宇指出，台灣作為全球AI供應鏈的骨幹，如何持續在世界占有一席之地，除了不斷尋求技術升級，也須鞏固供應鏈重點客戶的需求。

經濟日報、兆豐金控（2886）將於5月12日共同主辦「2026大師論壇」，邀請2025年諾貝爾經濟學獎得主郝伊特（Peter Howitt） 來台，他將以「創造性破壞與經濟成長」為題發表演講，並與國內專家座談。李鎮宇將參與座談，座談主題是「台灣創新經濟的未來」。

李鎮宇分析，今年上半年目光聚焦於地緣政治的止損與角力，特別是美國、以色列與中東各方針對停火與地區協議的談判進程。這不僅關乎區域穩定，更直接牽動全球能源供應與通膨路徑。下半年美國聯準會（Fed）新任主席遴選、貿易關稅及期中選舉將成為市場主旋律，現任主席任期屆滿後的領導人更迭，將使美國貨幣政策迎來變局。

若從全球視野來看台灣創新經濟的未來發展，李鎮宇指出，2025年諾貝爾經濟學獎得主阿吉翁（Aghion）和郝伊特的獲獎研究說明，在價格相同下，唯有品質最高的創新產品才能在市場上存活。因此一個國家品質提升與研發創新的速度，就決定了他們的經濟成長。

李鎮宇表示，台灣最重要的創新不是生產技術，而是台積電創辦人張忠謀為台積電打造的晶圓代工模式，奠定台灣成為半導體王國的基石。台灣作為全球AI供應鏈的骨幹，全球逾90%的先進製程晶片來自台灣，AI需求帶動台灣去年經濟成長率高達8.68%，2026年主計總處預估在高基期下，仍可達到7.71%。台灣應專注於發揮自己的長處，繼續扮演世界尖端科技供應鏈無可取代的關鍵角色。

至於台灣要如何在世界占有一席之地，李鎮宇認為，AI的應用能力很可能顛覆未來的產業競爭格局，台灣企業必須不斷探索AI的應用空間，不斷提升營運效率及生產技術，此外，台灣之所以能在世界供應鏈占據關鍵角色，除了生產技術創新與進步外，地緣政治局勢的變化也是核心因素。以AI供應鏈為例，隨著美國「去中國化」，台灣、日本及韓國廠商均獲得廣闊的發展空間，因此除了不斷尋求技術升級，也須鞏固供應鏈重點客戶的需求。