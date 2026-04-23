國建：首季房市量縮價高

國泰建設（2501）昨（22）日發布今年第1季國泰房地產指數報告，較上一季與去年同季的「價穩量縮」，國建表示，首季逢傳統年節淡季，房市呈現「量縮、價高」局面，成交量為26年來次低，量能探底；成交價雖持穩，然議價率上升，市場觀望氛圍仍濃厚，去化動能遲緩。

報告顯示，房市整體表現偏弱，「未來量能能否回穩」是第2季房市觀察重點。

報告指出，從全國表現來看，第1季可能成交價為每坪58萬元，季減0.14%，價格維持穩定；議價率8.31%，較上季大幅增加1.54個百分點，反映買方議價空間擴大；30天銷售率為5.01%，季減1.37個百分點；成交量指數16.95，季減55.65%，量能大幅下滑。

進一步觀察各地區表現，相較上一季，各地區成交價新北、新竹上漲，其餘地區呈穩定或下跌；成交量除高雄增加外，其餘地區穩定或減少。

相較去年同季，成交價除台中下跌外，其餘地區呈穩定或上漲；成交量除新竹持穩，其餘地區均減少。

從四季移動趨勢觀察，各地區本波成交價均大幅超越2013年至2015年波段高點，價格普遍維持高檔；成交量近一年半急速量縮，新竹縣市、台中市及高雄市量縮幅度更已跌破前波2016年谷底。