車市本月掛牌數看好年增5%

不同於去年4月汽車市場因關稅議題造成買氣急凍，今年4月即使有美伊衝突與高油價的壓力，4月汽車市場有望較去年同期成長3%到5%。

3月車市因為特斯拉大量新車抵台，撐起車市規模，較去年同期約成長5%；4月車市持續樂觀，有望較去年同期的車市規模再成長3%-5%，除了電動車與油電車的需求轉強，帶動市場買氣，更主要的原因是，從去年車市因關稅議題，造成消費者買氣觀望，延續近半年的需求低谷，如今開始逐步復甦。

車廠指出，儘管國際環境仍存在美伊衝突及關稅政策等不確定因素，但在 AI 產業帶動下，台灣整體經濟動能相對穩健，為消費信心提供良好支撐；同時，車市亦受惠於政府新購貨物稅補助及汰舊換新政策延長，有效挹注購車需求。

車廠原本寄望關稅議題可望儘快落實，但美伊戰事未解，美國對台關稅案因而被延遲，整體車市對於進口車的衝擊依舊揮之不去，消費者觀望心態最快要等到下半年才可見緩解。