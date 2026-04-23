中華電數位賦能 友善中高齡

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中華電信動員企業志工走入社區，帶領創意手作並解決高齡數位落差。中華電信／提供
中華電信動員企業志工走入社區，帶領創意手作並解決高齡數位落差。中華電信／提供

中華電信（2412）展現卓越永續發展（ESG）動能，獲得MSCI ESG評等最高AAA肯定，更以「用科技散發暖力量」持續落實永續行動。透過內部職場賦能、全台社區深耕、AIoT產業轉型及多軌衛星前瞻布局，成功築起超高齡社會的數位安全生態系。

中華電信指出，推動「職場壯世守護」，提供中高齡健康與照護指引，更首創「回甘樂活退休關懷班」，協助資深同仁及早規劃第二人生，建構全齡友善職涯支持體系。

溫暖力量也會由內而外擴散，中華電信透過全台門市串聯在地社區，並發揮ICT優勢，攜手衛生福利部社會及家庭署推動「社區據點無線上網」計畫。於全台、離島及偏鄉社區建置無線上網據點，確保長者在熟悉場域中，即可享有穩定、安全的網路服務。

不同於傳統服務模式，中華電信表示，秉持「主動關懷」理念，動員企業志工深入全台及離島偏鄉，舉辦百場樂齡活動，累計受惠約5,000人次。其中，台北營運處與國立臺北護理健康大學合作，於長輩日照中心等場域，手把手帶領創意手作青草槌、律動與數位應用。

面對日益嚴峻的詐騙威脅，中華電信表示，結合AI識詐技術與現場宣導，透過推廣專屬簡訊碼及「一聽、二掛、三查證」防詐口訣，將冰冷的資安科技轉化為長輩可理解、可實踐的日常防護，真正落實「數據是實績，陪伴是承諾」。

中華電信投入ESG影響力不僅止於生活關懷，更延伸至產業韌性，辦理智慧農業示範。中華電信表示，由企業志工帶領長者展示AIoT水位感測判讀，將科技知識融入灌溉情境，厚植在地數位素養；此外，更開設數位行銷課程，教導長者手機短影音剪輯、設計與電商觀念。透過示範與實作模式，協助長輩增加數位力。

展望未來，中華電信指出，將持續布局多軌衛星，強化偏鄉通訊韌性，同時設定目標於2030年前培訓2,000名科技教育志工，並帶動全體員工參與永續活動，共築沒有數位落差、充滿溫度且安全的生態系。

中華電信

延伸閱讀

中央社新書「當AI遇見ESG」 企業轉型實戰策略

安泰銀行攜手群聯、台灣大 智譜智慧金融

富邦65周年／以「信任」守護日常！富邦在快速變動中，為你打造安心生活

響應地球日行動 日盛台駿推動霧峰農地生態復育

相關新聞

橋將通、人來了！淡海新市鎮5年房價漲33%

北台灣新地標「淡江大橋」將於5月12日正式通車，挾交通利多，淡海新市鎮房市快速升溫，統計實價，目前淡海新市鎮平均房價每坪31.7萬元，相較於2021年的23.7萬元，5年漲幅達33.8%，表現亮眼。

大師論壇5月12日登場／台新新光金首席經濟學家李鎮宇：AI 顛覆產業競爭格局

美伊衝突引發全球變局，市場預期通膨將上升，加上新一輪美中貿易摩擦再起，全球經濟前景面臨挑戰。展望未來，台新新光金控首席經濟學家李鎮宇指出，台灣作為全球AI供應鏈的骨幹，如何持續在世界占有一席之地，除了不斷尋求技術升級，也須鞏固供應鏈重點客戶的需求。

貨櫃海運掀新一波漲價潮 漲幅50%起跳 市場看好三雄今年獲利

中東戰火延燒推升油價、衝擊航運供應鏈，貨櫃海運市場掀起新一波漲價潮。陽明海運率先開出5月漲價第一槍，已通知客戶自5月15日起調漲GRI（綜合費率附加費），漲幅自50%起跳，遠東至北美線每40呎櫃（FEU）將加收2,000美元。

長榮24日法說 展望受關注

美伊戰事助推全球貨櫃輪運價，全球航商5月開始喊漲，法人圈關注長榮海運明（24）日將召開的法說會，市場期待長榮今年第1季獲利表現及營運展望。

高油價效應 電動車熱戰 和泰車指定車款免費升級配備

高油價推升電動車與油電車的銷售，各品牌大廠掀起搶市大戰，包括台灣Tesla、龍頭車廠和泰車、南陽現代汽車等競相推出高額零利率、換購優惠、免費升級配備等綜合優惠。

連鎖業警訊 總家數萎縮 去年減3.7% 直營店占比超越加盟店

台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）昨（22）日公布全台連鎖店普查最新統計，2025年台灣連鎖加盟品牌總家數為2,876家，較2024年減少0.4%；總店數為114,576店，較前一年減少4,376店，年減3.7%。整體品牌數與總店數小幅下滑，內需景氣趨緩，加上缺工及通膨等經營壓力，連鎖產業面臨結構調整。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。