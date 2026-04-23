中華電數位賦能 友善中高齡

中華電信（2412）展現卓越永續發展（ESG）動能，獲得MSCI ESG評等最高AAA肯定，更以「用科技散發暖力量」持續落實永續行動。透過內部職場賦能、全台社區深耕、AIoT產業轉型及多軌衛星前瞻布局，成功築起超高齡社會的數位安全生態系。

中華電信指出，推動「職場壯世守護」，提供中高齡健康與照護指引，更首創「回甘樂活退休關懷班」，協助資深同仁及早規劃第二人生，建構全齡友善職涯支持體系。

溫暖力量也會由內而外擴散，中華電信透過全台門市串聯在地社區，並發揮ICT優勢，攜手衛生福利部社會及家庭署推動「社區據點無線上網」計畫。於全台、離島及偏鄉社區建置無線上網據點，確保長者在熟悉場域中，即可享有穩定、安全的網路服務。

不同於傳統服務模式，中華電信表示，秉持「主動關懷」理念，動員企業志工深入全台及離島偏鄉，舉辦百場樂齡活動，累計受惠約5,000人次。其中，台北營運處與國立臺北護理健康大學合作，於長輩日照中心等場域，手把手帶領創意手作青草槌、律動與數位應用。

面對日益嚴峻的詐騙威脅，中華電信表示，結合AI識詐技術與現場宣導，透過推廣專屬簡訊碼及「一聽、二掛、三查證」防詐口訣，將冰冷的資安科技轉化為長輩可理解、可實踐的日常防護，真正落實「數據是實績，陪伴是承諾」。

中華電信投入ESG影響力不僅止於生活關懷，更延伸至產業韌性，辦理智慧農業示範。中華電信表示，由企業志工帶領長者展示AIoT水位感測判讀，將科技知識融入灌溉情境，厚植在地數位素養；此外，更開設數位行銷課程，教導長者手機短影音剪輯、設計與電商觀念。透過示範與實作模式，協助長輩增加數位力。

展望未來，中華電信指出，將持續布局多軌衛星，強化偏鄉通訊韌性，同時設定目標於2030年前培訓2,000名科技教育志工，並帶動全體員工參與永續活動，共築沒有數位落差、充滿溫度且安全的生態系。