HAPPY GO 陪伴媽媽 優惠放送

迎接母親節，HAPPY GO推出「美麗生活節」，整合遠東集團百貨通路及HAPPY GO App數位消費體驗，升級母親節的「陪伴」體驗，從日常消費延伸至節日相聚，讓平時為家付出的媽媽獲得暖心寵愛，也讓重視質感的女性為自己創造幸福。

遠東集團從即日起至5月31日止，串聯旗下百貨通路，包括遠東百貨（2903）、遠東SOGO百貨、遠東巨城購物中心、遠東Garden City、TheMall遠企購物中心，單筆消費滿1,000元並完成累點，即可獲得「Switch 2瑪利歐賽車世界主機組」抽獎資格。

使用HAPPY GO Pay綁定指定信用卡，包含遠東商銀、中國信託遠東SOGO聯名卡、台新銀行、玉山銀行Unicard及滙豐銀行，至遠東集團旗下12大通路消費，單筆滿額最高贈2,600點；使用HAPPY GO Pay綁定星展HAPPY GO聯名卡，筆筆贈最高六倍點數且無上限。

在數位服務與回饋之餘，HAPPY GO持續強化個人化會員服務，針對符合第1季4月份的HAPPY GO App鑽點會員，推出專屬體驗，邀請「暖心幸福推手」藝人蔣偉文分享拿手料理，與鑽點卡友共進午餐。而無法親臨現場的會員，即日起至5月31日，只要在指定百貨消費滿1,000元，就有機會獲得蔣偉文「幸福食譜」，讓溫馨心意從百貨延伸至居家餐桌。

HAPPY GO期望藉「美麗生活節」，重新定義母親節的陪伴意義，將消費體驗轉化為真摯的情感連結。