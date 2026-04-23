快訊

卓揆馬鈴薯逐顆檢查說破功？食藥署：維持2%抽驗

今熱爆1地飆36度高溫 吳德榮：下午鋒面挾雷雨逼近 全台慎防劇烈天氣

聽新聞
0:00 / 0:00

連鎖業警訊 總家數萎縮 去年減3.7% 直營店占比超越加盟店

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）昨（22）日公布全台連鎖店普查最新統計，2025年台灣連鎖加盟品牌總家數為2,876家，較2024年減少0.4%；總店數為114,576店，較前一年減少4,376店，年減3.7%。整體品牌數與總店數小幅下滑，內需景氣趨緩，加上缺工及通膨等經營壓力，連鎖產業面臨結構調整。

台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）即將於4月底發行「2026台灣連鎖店年鑑」。根據最新普查結果，2025年品牌總部家數較前一年減少12家，其中以一般零售與生活服務業減少較為明顯；相較之下，餐飲服務業為唯一品牌數與店數皆呈現成長的業態，顯示餐飲市場仍具不錯的需求韌性。

從經營型態來看，2025年連鎖產業出現結構變化：直營店數為59,926店，較前一年成長4.9%；加盟店數為54,650店，較前一年減少11.6%。直營店占比提升至52.3%，自2017年以來，首度超越加盟店（47.7%），反映連鎖體系在經營模式上的變化，多數知名品牌持續開直營店，而加盟體系面臨加盟店經營品質調整壓力。

整體而言，除餐飲業外，其餘業態無論品牌數或店數皆呈現負成長，其中部分業態因產業結構調整而出現縮減，顯示零售與服務通路持續進行轉型。

根據行政院主計總處資料，2025年我國GDP經濟成長率為8.63%，惟與民生消費相關的內需市場表現相對保守。2025年零售業營業額為4兆8,448億元，較前一年減少0.20%；餐飲業營業額為1兆674億元，成長率為2.85%。若扣除消費者物價指數（CPI）年增率1.66%，實質成長動能仍顯有限。另依近期國民經濟信心調查結果，景氣展望與消費意願指數同步下滑，反映消費端態度趨於審慎。

展望2026年，台灣連鎖暨加盟協會指出，不同於高科技業出口持續暢旺，內需市場消費漸趨保守。連鎖企業面對成本壓力與人力資源等多重挑戰，仍需強化經營體質、提升營運效率並調整發展策略，再求創新突破。

服務業 餐飲業

延伸閱讀

升息接近高原 這檔3A級債ETF成市場新焦點

渣打：AI 需求撐出口動能 中東衝突影響有限

國際扣件展高雄登場 業者直言「產業進入汰弱留強關鍵階段」

台綜院：3月電力景氣續亮紅燈 經濟成長上看11.4%

相關新聞

貨櫃海運掀新一波漲價潮 市場看好三雄今年獲利

中東戰火延燒推升油價、衝擊航運供應鏈，貨櫃海運市場掀起新一波漲價潮。陽明海運率先開出5月漲價第一槍，已通知客戶自5月15日起調漲GRI（綜合費率附加費），漲幅自50%起跳，遠東至北美線每40呎櫃（FEU）將加收2,000美元。

橋將通、人來了！淡海新市鎮5年房價漲33%

北台灣新地標「淡江大橋」將於5月12日正式通車，挾交通利多，淡海新市鎮房市快速升溫，統計實價，目前淡海新市鎮平均房價每坪31.7萬元，相較於2021年的23.7萬元，5年漲幅達33.8%，表現亮眼。

大師論壇5月12日登場／台新新光金首席經濟學家李鎮宇：AI 顛覆產業競爭格局

美伊衝突引發全球變局，市場預期通膨將上升，加上新一輪美中貿易摩擦再起，全球經濟前景面臨挑戰。展望未來，台新新光金控首席經濟學家李鎮宇指出，台灣作為全球AI供應鏈的骨幹，如何持續在世界占有一席之地，除了不斷尋求技術升級，也須鞏固供應鏈重點客戶的需求。

長榮24日法說 展望受關注

美伊戰事助推全球貨櫃輪運價，全球航商5月開始喊漲，法人圈關注長榮海運明（24）日將召開的法說會，市場期待長榮今年第1季獲利表現及營運展望。

高油價效應 電動車熱戰 和泰車指定車款免費升級配備

高油價推升電動車與油電車的銷售，各品牌大廠掀起搶市大戰，包括台灣Tesla、龍頭車廠和泰車、南陽現代汽車等競相推出高額零利率、換購優惠、免費升級配備等綜合優惠。

連鎖業警訊 總家數萎縮 去年減3.7% 直營店占比超越加盟店

台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）昨（22）日公布全台連鎖店普查最新統計，2025年台灣連鎖加盟品牌總家數為2,876家，較2024年減少0.4%；總店數為114,576店，較前一年減少4,376店，年減3.7%。整體品牌數與總店數小幅下滑，內需景氣趨緩，加上缺工及通膨等經營壓力，連鎖產業面臨結構調整。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。