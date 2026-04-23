連鎖業警訊 總家數萎縮 去年減3.7% 直營店占比超越加盟店

台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）昨（22）日公布全台連鎖店普查最新統計，2025年台灣連鎖加盟品牌總家數為2,876家，較2024年減少0.4%；總店數為114,576店，較前一年減少4,376店，年減3.7%。整體品牌數與總店數小幅下滑，內需景氣趨緩，加上缺工及通膨等經營壓力，連鎖產業面臨結構調整。

台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）即將於4月底發行「2026台灣連鎖店年鑑」。根據最新普查結果，2025年品牌總部家數較前一年減少12家，其中以一般零售與生活服務業減少較為明顯；相較之下，餐飲服務業為唯一品牌數與店數皆呈現成長的業態，顯示餐飲市場仍具不錯的需求韌性。

從經營型態來看，2025年連鎖產業出現結構變化：直營店數為59,926店，較前一年成長4.9%；加盟店數為54,650店，較前一年減少11.6%。直營店占比提升至52.3%，自2017年以來，首度超越加盟店（47.7%），反映連鎖體系在經營模式上的變化，多數知名品牌持續開直營店，而加盟體系面臨加盟店經營品質調整壓力。

整體而言，除餐飲業外，其餘業態無論品牌數或店數皆呈現負成長，其中部分業態因產業結構調整而出現縮減，顯示零售與服務通路持續進行轉型。

根據行政院主計總處資料，2025年我國GDP經濟成長率為8.63%，惟與民生消費相關的內需市場表現相對保守。2025年零售業營業額為4兆8,448億元，較前一年減少0.20%；餐飲業營業額為1兆674億元，成長率為2.85%。若扣除消費者物價指數（CPI）年增率1.66%，實質成長動能仍顯有限。另依近期國民經濟信心調查結果，景氣展望與消費意願指數同步下滑，反映消費端態度趨於審慎。

展望2026年，台灣連鎖暨加盟協會指出，不同於高科技業出口持續暢旺，內需市場消費漸趨保守。連鎖企業面對成本壓力與人力資源等多重挑戰，仍需強化經營體質、提升營運效率並調整發展策略，再求創新突破。