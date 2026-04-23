高油價效應 電動車熱戰 和泰車指定車款免費升級配備

高油價推升電動車與油電車的銷售，各品牌大廠掀起搶市大戰，包括台灣Tesla、龍頭車廠和泰車（2207）、南陽現代汽車等競相推出高額零利率、換購優惠、免費升級配備等綜合優惠。

業者指出，油電車省油效果可觀，尤其在油價高漲，油電車或插電式油電車成為近期車市的主流產品。

根據台灣中油4月20日公告牌價，95無鉛汽油每公升為33.9元，較去年同期增加4.1元，年增約13.8%，使日常通勤與家庭用車支出壓力持續升溫。

在高油價成為用車族必須面對的現實課題下，愈來愈多消費者開始重新思考更有效率、也更符合未來趨勢的移動方式。

和泰車指出，TOYOTA在4月積極推動電動車銷售，包括指定車款限時免費升級E-mirror電子後視鏡，再享最高80萬零利率，針對電動車bZ4X及Urban Cruiser提供深受車主好評之「六個月免費隨插即充」優惠，進一步降低入主TOYOTA電動車的門檻。

和泰車預估，搭上高油價效應，油電車受訂比例提升大約5%到10%，電動車受訂數則成長25%。

南陽現代汽車昨（22）日宣布，純電小車INSTER即日起至5月底止，入主HYUNDAI INSTER可依需求選擇80萬元50期零利率優惠方案，月付最低16,000元，或享有車價優惠5萬元，積極搶攻電動車市場。

南陽現代汽車指出，隨著能源價格波動加劇，燃油車日常使用成本更容易受到油價影響，尤其對於通勤頻率高、重視每月固定支出的消費者而言，電動車所具備的能源使用優勢，已成為近年來購車決策的重要考量之一。

台灣特斯拉在4月初大動作進行促銷，首度針對第2季新購及油車換購車主，推出「不限品牌換購Tesla均享3萬元加碼補貼」，並同步祭出Model 3、Model Y全車系零頭款入主，以及Model 3指定車款0.99%低利方案。不只是單純促銷，而是把戰線從產品、品牌，進一步拉向價格、金融方案與用車成本，企圖趁高油價時代加快吸納燃油車客層。