貨櫃海運掀新一波漲價潮 漲幅50%起跳 市場看好三雄今年獲利

中東戰火延燒推升油價、衝擊航運供應鏈，貨櫃海運市場掀起新一波漲價潮。陽明海運 （2609）率先開出5月漲價第一槍，已通知客戶自5月15日起調漲GRI（綜合費率附加費），漲幅自50%起跳，遠東至北美線每40呎櫃（FEU）將加收2,000美元。

值得注意的是，5月也是貨櫃輪年度長約運價簽約關鍵期，近期運價與附加費頻繁調升，預期將使原本觀望的貨主，擴大簽約意願並加速相關時程。

市場普遍看好，今年長約價格可望優於去年水準，有助貨櫃三雄長榮（2603）、陽明、萬海（2615）營運奠定獲利基礎。

物流業者指出，北美線需求相當緊俏，近期會陸續收到各家船公司5月GRI調漲通知。不過漲價是否成功，仍須看貨主與航商最後協議情況而定。

以目前現貨市場觀察，遠東至美西運價每FEU約2,612美元、遠東至美東約3,584美元，運價表現優於歐洲線。若以此次每FEU調漲2,000美元計算，漲幅分別高達約76%與55%，顯示北美線運價動能強勁。

國內物流業者分析，此波漲價主因來自美伊戰事推升國際油價，加上船舶供給吃緊、出貨旺季提前啟動，帶動市場需求快速升溫。近期市場已出現「搶艙位」現象，船公司在成本壓力與需求轉強雙重因素下，積極透過GRI反映油價與營運成本上升。

5月船公司密集調漲運價，將加速北美線長約談判進程。目前長約已進入最終簽約階段，在油價持續攀升背景下，各大航商調漲態度強硬。隨著陽明率先宣布，預期其他業者也將跟進，促使原本觀望的貨主加快簽約腳步。

此外，美伊衝突已持續逾一個月，對全球航運供應鏈衝擊擴大，海空運同步吃緊。歐洲包括阿姆斯特丹與漢堡港已嚴重塞港，航空貨運價格亦於近期開始上揚。全球「缺船、缺櫃、塞港」問題再度浮現，供應鏈壓力持續升高。

陽明指出，中東戰事影響波斯灣進出約150艘貨櫃輪，涉及運力約50萬TEU，占全球總運力約1.5%。然而戰事未歇，實際影響程度恐高於此數字。3月起港口等待船舶數量增加，4月進一步惡化，南亞及歐洲已經陸續出現塞港現象，全球船舶與貨櫃調度難度明顯提升。

另一方面，萬海航運4月已針對近洋航線啟動兩波調價。隨著北美線供給轉趨緊張，萬海持續觀察市場變化，不排除跟進調漲遠東至北美線運價。