台中七期土地再現300萬交易 坤悅11.29億拿下374坪土地

台中七期土地交易再現300萬元俱樂部，上櫃建商坤悅（5206）22日公告取得西屯區惠民段土地，目前該地現況為接待中心使用，基地面積約374.11坪，總價約11.29億餘元，換算每坪單價約302萬元，成為今年七期首筆土地交易。

據了解，該基地現況仍有租約，預計至明年12月才到期，短期內無法立即開發。

七期資深房仲廖香婷指出，該筆土地使用分區屬於「新六」，容積率是新市政中心最高，可達600%，若以最大開發量體估算，換算下來每建坪土地成本比低密度重劃區還划算，具備開發成本優勢。

廖香婷表示，該案單價算是買得相當漂亮，過去寶輝建設在附近入手「新六」土地，每坪達388萬元。

不過，該筆土地未具備危老或都更容積獎勵，開發彈性略受限制，加上基地仍有整合空間，若能整合相鄰的KTV，則更具開發價值。相對而言，對建商也存在一定整合風險。

坤悅今年創立15周年，董事長陳丕岳稍早才在春酒活動中宣布，今年儘管房市景氣偏冷，但坤悅推案腳步不停歇，預計下半年陸續推出彰化「芊芊大悅」及台中「坤悅沐晴」兩案，總銷合計達96億元。

坤悅去年合併營收37.78億元、年增55.1%，稅後純益5.89億元、年增83.4%，每股稅後純益達3.44元，營收、獲利雙創歷史新高，在中部上市櫃建商中表現亮眼。

坤悅今年預計完工交屋個案，有南屯區「君睿」、后里區「禮御」與烏日區「夢想＋」，總銷約65億元，目前已售金額逾50億元，將在今年陸續認列。法人估，坤悅今年營收將超越50億元，每股稅後純益上看6元，營收、獲利有望續創新高。

至於今年推案計畫，位於彰化三民段的「芊芊大悅」，預計第3季進場，此案規劃地上17樓、地下三層，286戶純住家2至3房格局，每坪單價46萬元起跳，總銷50億元。

另位於台中市東區的「坤悅沐晴」，預計第4季進場，此案規劃地上24樓、地下五層，共248戶住家與6戶店面的超高地標，格層為2至3房，每坪單價48萬元起跳，總銷46億元。