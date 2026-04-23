連鎖效應／淘汰過時標準化 與時俱進

標準化是連鎖店經營的基礎，透過標準複製，打造一致化的經營效益，可精益求精、可擴大規模。

同時，標準化亦能有效養成人才團隊，轉化為職能標準（Occupational CompetencyStandards/OCS)，這是一分人才規格書，並藉此展開培育的三個關鍵維度KSA，即知識（Knowledge）、技能（Skill）和態度（Attitude）。

曾幾何時，標準化斧鑿痕跡過了頭，只用手腳不用腦的店務夥伴，未來會被AI機器人取代。

強硬的每一道菜都要按流程說明的夥伴；購買店售罐裝飲料不可在店內使用；會員累點單次最高折10元；SPA課程或商品券無法跨店使用…，隨著規定愈來愈多，滿足了制度卻失了客心。

門市店群所使用的標準化手冊（Standard Operation Procedure/SOP）是由四個部分所組成，即：門市基本概況、標準工作流程、商品知識與管理報表，門市基本概況中包含單店組織、工作職掌、工作站說明與店務和區域團隊介紹，每一家店都不相同，後三個部分則是共通的部分。

熟能生巧，標準化手冊只是低標，中標與高標則表現在優秀的店務夥伴每日的服務、營運活動之中，這就是最佳實務（Best Practice)，主要可分為執行彈性和執行智慧：

一、執行彈性：就像門市營運所需的商品、物料和各項用品、用具，集採是標準化；地採則是執行彈性。

規定離峰時清潔維護，若遇離峰仍為尖峰時，還要執行清潔維護嗎？且地板和貨架顯然整齊乾淨。

執行的彈性不僅考驗著夥伴的臨場反應，最重要的是可透過標準化的手段，降低失分的結果，授權門市夥伴直下承擔與現場處理，例如：顧客打翻了商品，以及投訴某道菜太鹹。

二、執行智慧：虛實融合中，過去缺貨就會造成銷售喪失損失，但現在缺貨，可以貼心地幫顧客寄送到府。

智慧的成果可以用來修改或升級標準化手冊，若門市的標準化手冊沒有與時俱進，一個版本用到地老天荒，那麼這本標準化手冊只是擺著好看而已。

店務夥伴執行標準化手冊，嫻熟操作後必然有可提案改善之處，而總公司重視與否，決定SOP的長期價值。

過時的標準化手冊會得罪顧客，當標準影響顧客體驗時，彈性與智慧的空間就出來了，鼓勵門市提案改善，沒有最好只有更好。

昨日的核心競爭力，今天卻成為歷史的眼淚，例如傳真、郵件或電話語音訂貨，現在不但可以電子訂貨，還能夠自動預測生成訂購單，此時執行智慧也派得上用場，以資深人員的經驗優化訂單內容。

後AI時代連鎖通路一路向前，別讓陳舊的標準作業，拖累前進的腳步。