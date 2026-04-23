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ESG最前線／化學品分級 落實風險管理

經濟日報／ 吳育宏（威煦軟體開發公司總經理）

在企業談ESG已成顯學的今天，許多公司開始投入環境保護、社會責任與公司治理的相關作為，但在實務上，真正能體現ESG「治理深度」的，往往不是大型宣言或永續報告，而是日常營運中那些看似細節、卻攸關風險的管理機制。

製造業為例，「化學品分級管理」正是一個典型的切入點，它不僅是法規要求，更是企業風險控管能力的縮影。

在多數工廠中，化學品種類動輒數十種以上，從清潔用溶劑到製程原料，幾乎無所不在。過去企業管理這些化學品的方式，往往停留在清單建立與安全資料表（SDS）的保存，確保在稽核時有資料可供查驗。

然而，這樣的管理方式，實際上僅止於「靜態合規」，無法真正反映現場的風險狀況。一旦製程改變、用量增加或操作方式調整，原本的風險就可能出現顯著變化，而企業卻未必能即時掌握。

因此，勞動主管機關推動的「危害性化學品分級管理」，其核心精神在於引導企業建立一套以風險為導向的管理邏輯。

簡單來說，分級管理並非只看化學品本身的毒性高低，而是同時評估「危害性」與「暴露程度」。換句話說，一種高毒性的物質，如果在密閉設備中操作、幾乎沒有員工接觸，其實風險有限。

反之，一般溶劑若在開放環境中頻繁使用，員工長時間暴露，反而是更需要優先管理的對象。

這樣的概念，對企業風險控管具有關鍵意義。它迫使管理者從「物質導向」轉向「情境導向」，開始關注員工實際如何接觸化學品、接觸多久，以及接觸的濃度與頻率。透過這樣的分析，企業可以將有限的資源，優先投入在高風險的作業上，例如改善通風設備、調整製程、或導入自動化，從源頭降低暴露機會，而不只是依賴個人防護具作為最後防線。

從ESG的角度來看，這樣的轉變具有多重意義。

首先，在「環境與社會」面向，分級管理能有效降低員工健康風險，減少職業病或長期暴露帶來的影響，進而提升工作環境品質。

其次，在「公司治理」面向，它反映企業是否具備系統性辨識與管理風險的能力，而這正是投資人與利害關係人日益重視的指標之一。

更重要的是，分級管理是一個持續運作的機制。當企業導入新製程、替換原料或調整操作方式時，都需要重新檢視風險等級，並適時調整控制措施。這種「動態更新」的能力，正是現代企業面對不確定性時不可或缺的核心競爭力。

相較之下，僅依賴年度盤點或被動應對稽核的做法，已難以因應快速變動的營運環境。

實務上，已有愈來愈多企業開始將化學品分級管理與數位工具結合，建立完整的化學品風險資料庫，將物質資訊、製程位置、暴露情境與風險等級整合在同一平台上。這不僅提升管理效率，也讓決策更具依據，進一步強化公司治理的透明度與一致性。

回到ESG的本質，企業真正需要的，不只是符合法規的能力，而是將風險轉化為可管理、可預測、甚至可優化的經營要素。化學品分級管理看似環安衛領域的一項技術性工作，但其背後意義是企業是否具備從「合規思維」走向「風險治理思維」的能力。

製造業 ESG

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