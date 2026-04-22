聽新聞
0:00 / 0:00
台糖13座新式養豬場年底完工 明年拓新加坡日本市場
台糖公司今年80週年，董事長吳明昌今天表示，台糖肩負穩定國內豬價責任，13座新式養豬場預計年底全數完工，未來市場供應量可達50萬頭，新加坡、日本等業者已來台灣查廠，明年起有望拓展外銷市場。
台灣在今年4月恢復為非洲豬瘟自我聲明非疫區，是亞洲唯一的口蹄疫、豬瘟、非洲豬瘟「三大豬病非疫國」。
吳明昌今天接受媒體訪問表示，這代表台灣豬可以外銷，台糖也已經準備好，適逢台糖80歲，13座新式養豬場也會在今年底全數完工，2030年供應市場量可達50多萬頭，將配合市場豬價調節、外銷等；他並強調，台糖肩負穩定國內豬價責任。
豬肉外銷方面，吳明昌透露，明年預計前進新加坡、日本等。台糖主管補充，目前日本、新加坡、韓國等都已來台查廠，正待進口方實質下單，原先外銷規劃約20萬頭，但考量國內供給量下降，應會先以穩定國內需求優先，滾動檢討外銷量。
台糖今年成立80週年，聯名台灣菸酒公司推出「安心豚高粱酒香腸」，並攜手金色三麥研發出「台糖琥珀蜜釀精釀啤酒」，目前均已上市販售。
此外，台糖也發表換裝升級的安心豚滷豬腳，以及有「咖啡界奧斯卡」之稱的瓜地馬拉競標咖啡。吳明昌表示，台糖自112年開始向邦交國瓜地馬拉的小農購買咖啡豆，不僅穩定其收入，收益更回饋給當地興建學校。台糖今年更參與2025年瓜地馬拉卓越盃競標，將獲得第10名的咖啡豆帶回台灣。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。