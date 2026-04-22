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經營權之爭暫落幕 強生針對健亞股東會決議：將依法行使權益並研議法律行動

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

健亞（4130）生技經營權之爭22日暫告落幕，做為市場派代表的強生（4747）晚間發表三點聲明，除了主張將依法行使「股份收買請求權」之外，也不排除聲請假處分。

強生表示，針對健亞22日召開2026年股東常會，會中通過「與易威生醫股份轉換案暨普通股終止上櫃案」，強生表示深感遺憾，並聲明如下：

一，依法行使「股份收買請求權」，保障強生股東權益：為捍衛公司股東權益，將依法行使「股份收買請求權」，要求以公平價格買回強生持股，買回股數以停過為準；若強生與健亞就收買價格未達成協議者，將委請律師及股權價值評估專家，透過司法程序由法院裁定收買股權之公平價格，確保公司之資金安全與資產價值。

二，不排除聲請假處分，落實公司治理及維護全體股東權益之立場：針對本次健亞股東會召集程序與決議方法之適法性疑慮，與換股合併案之適法性爭議，強生正與律師研議，不排除向商業法院聲請「假處分」，以保障為數不少反對換股合併案股東之權益，彰顯公司治理及公平正義之普世價值。

三，保持合作開放態度，尋求產業合作新契機：儘管強生對本次換股合併案之條件與程序存有爭議，但強生對於生技產業之整合仍持正面態度，未來強生將維持開放且專業的立場，將持續尋找生技產業之夥伴，進一步討論是否有業務或生產上的合作機會，創造共贏。

強生將以大股東身份，持續採取必要之行動，確保每一位支持強生者之股東權益獲得充分保障。

生技 強生

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