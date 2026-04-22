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中鋼舉辦小港區孝親楷模表揚典禮 過程溫馨感人

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中鋼攜手高雄市小港區17所國中、國小於422假明義國小活動中心舉辦2026年度小港區孝親楷模表揚典禮，明義國小校長林淑芳(第一排左六)、高雄市政府教育局督學吳翌菁(第一排右八)、小港區公所區長周益堂(第一排左10)、高雄市立社會教育館館長黃昭誌(第一排左八)及中鋼處長孫宏魁(第一排左九)親臨會場感受典禮過程溫馨感人的氛圍。中鋼／提供
中鋼攜手高雄市小港區17所國中、國小於422假明義國小活動中心舉辦2026年度小港區孝親楷模表揚典禮，明義國小校長林淑芳(第一排左六)、高雄市政府教育局督學吳翌菁(第一排右八)、小港區公所區長周益堂(第一排左10)、高雄市立社會教育館館長黃昭誌(第一排左八)及中鋼處長孫宏魁(第一排左九)親臨會場感受典禮過程溫馨感人的氛圍。中鋼／提供

馨情傳孝意，溫煦暖人心。為迎接即將到來的母親節中鋼（2002）攜手高雄市小港區17所國中、國小，4月22日下午假明義國小活動中心舉辦「2026年度馨情感恩 鋼好有您—表揚孝親楷模暨頒發學業績優學生獎學金典禮」，除了表揚28位孝親楷模之外，另頒發51位績優學生代表獎學金。高雄市政府教育局吳翌菁督學、小港區公所周益堂區長、高雄市立社會教育館黃昭誌館長及各校校長也共襄盛舉親臨今日活動，感受典禮過程溫馨感人的氛圍。

明義國小校長林淑芳致詞時表示，感謝中鋼多年來深耕小港在地教育發展，看到孩子們在家長身旁一同接受表揚，是今日典禮中最美好的畫面。中鋼每年舉辦孝親楷模表揚暨績優獎學金頒獎活動，不僅肯定學子的優秀表現，也將孝親感恩的種子在孩子心中萌芽。吳督學致詞時提到，孝親教育是學校教育重要的一環，感謝各校老師及家長的用心陪伴，成為孩子們成長過程中最棒的支持。周區長致詞時提及，中鋼長期以來不遺餘力地投入地方教育與公益，恭喜及勉勵今日所有獲獎的同學持續發揮良善正面的力量，讓社會變得更加美好。

中鋼公共事務處處長孫宏魁致詞時表示，特別感謝明義國小林淑芳校長及所帶領的團隊用心規劃活動，以及小港區各校長期以來對中鋼孝親楷模典禮的大力支持，中鋼自1995年起長期舉辦孝親楷模暨績優獎學金頒獎活動至今，其初衷是希望企業推動永續發展的同時，也協助提升地方文化內涵。孫宏魁看完典禮播放的孝親模範故事影片後深受感動，除了展現孩子們在生活中實踐孝道的可貴，也將「百善孝為先」的優良傳統扎根於每位學子心中。

表揚活動中，各校推舉的孝親楷模皆有令人印象深刻且值得學習的事蹟，例如，中山國中黃同學在母親腦部手術住院期間，主動請假赴醫院專職照護，成為母親最堅實的依靠；另外，漢民國小廖同學在父母平常工作忙碌之時，不但協助照護年邁的阿嬤，也分擔家裡許多日常家事，相當難能可貴。

今日典禮由明義國小舞蹈隊以充滿節奏感的活力舞蹈揭開序幕，亦穿插多場溫馨精彩的表演節目，例如，鳳陽國小雙胞胎姊妹同台演出答喙鼓，以幽默風趣的本土語文表演贏得滿堂彩，接著由明義國小弦樂團與明義國中管樂團演出悠揚樂章，讓現場來賓在馨香滿溢的溫馨氛圍中，共同迎接即將到來的母親佳節。

中鋼 母親節 高雄市

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