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迎接母親節 中鋼舉辦115年度小港區孝親楷模表揚典禮

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼舉辦115年度小港區孝親楷模表揚典禮。中鋼／提供
中鋼舉辦115年度小港區孝親楷模表揚典禮。中鋼／提供

迎接即將到來的母親節中鋼（2002）22日舉辦「115年度馨情感恩 鋼好有您—表揚孝親楷模暨頒發學業績優學生獎學金典禮」，除了表揚28位孝親楷模之外，另頒發51位績優學生代表獎學金。

高雄市政府教育局督學吳翌菁、小港區公所區長周益堂、高雄市立社會教育館館長黃昭誌及各校校長共襄盛舉親臨活動，感受典禮過程溫馨感人的氛圍。

明義國小表示，感謝中鋼多年來深耕小港在地教育發展，看到孩子們在家長身旁一同接受表揚，是今日典禮中最美好的畫面。中鋼每年舉辦孝親楷模表揚暨績優獎學金頒獎活動，不僅肯定學子的優秀表現，也將孝親感恩的種子在孩子心中萌芽。

吳翌菁提到，孝親教育是學校教育重要的一環，感謝各校老師及家長的用心陪伴，成為孩子們成長過程中最棒的支持。周區長致詞時提及，中鋼長期以來不遺餘力地投入地方教育與公益，恭喜及勉勵今日所有獲獎的同學持續發揮良善正面的力量，讓社會變得更加美好。

中鋼公共事務處長孫宏魁指出，特別感謝明義國用心規劃，以及小港區各校長期以來對中鋼孝親楷模典禮的大力支持，中鋼自84年起長期舉辦孝親楷模暨績優獎學金頒獎活動至今，其初衷是希望企業推動永續發展的同時，也協助提升地方文化內涵。

孫宏魁表示，看完典禮播放的孝親模範故事影片後深受感動，除了展現孩子們在生活中實踐孝道的可貴，也將「百善孝為先」的優良傳統扎根於每位學子心中。

表揚活動中，各校推舉的孝親楷模皆有令人印象深刻且值得學習的事蹟，例如中山國中黃同學在母親腦部手術住院期間，主動請假赴醫院專職照護，成為母親最堅實的依靠；另外，漢民國小廖同學在父母平常工作忙碌之時，不但協助照護年邁的阿嬤，也分擔家裡許多日常家事，相當難能可貴。

中鋼舉辦115年度小港區孝親楷模表揚典禮。中鋼／提供
中鋼舉辦115年度小港區孝親楷模表揚典禮。中鋼／提供

中鋼舉辦115年度小港區孝親楷模表揚典禮。中鋼／提供
中鋼舉辦115年度小港區孝親楷模表揚典禮。中鋼／提供

明義國小表示，感謝中鋼多年來深耕小港在地教育發展，看到孩子們在家長身旁一同接受表揚，是今日典禮中最美好的畫面。中鋼／提供
明義國小表示，感謝中鋼多年來深耕小港在地教育發展，看到孩子們在家長身旁一同接受表揚，是今日典禮中最美好的畫面。中鋼／提供

中鋼 母親節 高雄市

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