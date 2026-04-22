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伊萊克斯亮相米蘭設計周 打造「瑞典之家」重新定義感官體驗

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
內建 AI TasteAssist 智慧助理，可自動判讀線上食譜並精準調整烤箱設定。業者提供
內建 AI TasteAssist 智慧助理，可自動判讀線上食譜並精準調整烤箱設定。業者提供

全球家電品牌伊萊克斯（Electrolux）於2026年米蘭設計周（Milan Design Week）發表最新展覽主題「瑞典之家」（The Swedish Home），試圖將居家空間從單純的居住場所轉化為情感療癒聖殿。

本次展覽核心聚焦於「神經美學」理論的導入，並跨界攜手義大利頂級廚具品牌Veneta Cucine，探討色彩、材質與燈光對身心健康的影響，定義未來家電與生活空間的互動關係。

在數位連結過載與快節奏的社會背景下，伊萊克斯提出的設計思維正從單一功能性轉向全方位的感官體驗。集團設計主管Joaquín García Sanchis指出，設計應超越家電產品本身，涵蓋整個家居環境的情感回饋，將平靜與清晰感視為現代生活的基石。

展場設計融合瑞典簡約主義與神經科學，透過模擬自然生態的綠洲中庭、霧面材質與柔和輪廓的應用，讓家電不再是冰冷的物件，而是能減少視覺噪音、與空間共生的藝術裝置。

科技應用方面，伊萊克斯在展覽中同步亮相多款創新產品。獲紅點設計獎的SaphirMatt®感應爐，採用特殊霧面黑色玻璃，抗刮能力優於一般爐面3倍，且具備抗指紋特性以維持整潔感。

針對家庭烹飪體驗，700系列烤箱導入PizzaExpert功能，最高溫可達340°C，並搭載AI TasteAssist智慧助理，能自動判讀食譜並精準調整參數，降低料理門檻。

此外，在提升使用直覺性上，搭載QuickSelect快易選介面的洗碗機則聚焦於減輕「決策疲勞」，透過直覺式介面同步顯示剩餘時間與節能指標。

針對居家美學的細節，Timeless Collection廚房小家電系列則運用乳白色系與消光霧面材質，讓產品能無縫融入各類室內風格。

透過這系列發表，伊萊克斯展示了如何在科技研發中，加入更多心理學與美學層面的考量，以應對消費者對紓壓居家環境的迫切需求。

伊萊克斯「瑞典之家」入口。業者提供
伊萊克斯「瑞典之家」入口。業者提供

伊萊克斯於2026年米蘭設計周以「瑞典之家」為主題盛大亮相。植根於斯堪地那維亞的簡約與以人為本思維，展現居家環境如何提供平靜、清晰與情感慰藉。業者提供
伊萊克斯於2026年米蘭設計周以「瑞典之家」為主題盛大亮相。植根於斯堪地那維亞的簡約與以人為本思維，展現居家環境如何提供平靜、清晰與情感慰藉。業者提供

伊萊克斯700系列烤箱(附建PizzaExpert功能)。業者提供
伊萊克斯700系列烤箱(附建PizzaExpert功能)。業者提供

伊萊克斯推出榮獲紅點設計獎的SaphirMatt感應爐。業者提供
伊萊克斯推出榮獲紅點設計獎的SaphirMatt感應爐。業者提供

Timeless Collection廚房小家電系列將優雅與簡約帶入家中。業者提供
Timeless Collection廚房小家電系列將優雅與簡約帶入家中。業者提供

家電 義大利 瑞典 米蘭

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