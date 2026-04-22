國際扣件展高雄登場 業者直言「產業進入汰弱留強關鍵階段」

高雄國際扣件展今天起一連三天在高雄展覽館登場，吸引超過300家企業參展，展示最新扣件產品與技術，現場吸引許多國外買家前來，場面熱鬧滾滾，然而由於俄烏戰爭以及台美關稅影響，業界關注的焦點不在新品，而是台灣螺絲產業正面臨的嚴峻挑戰，多數業者直言，產業已進入「優勝劣敗、汰弱留強」的關鍵階段

業者坦言，台灣螺絲產業鏈正逐步出現萎縮跡象，包括抽線、熱處理及電鍍等協力廠接連退出市場，顯示基礎製程環節正承受壓力。也有業者表示，自俄烏戰爭以來，全球經濟受創，螺絲產業景氣已連續低迷兩至三年，今年甚至較去年更差，此外，產業外移趨勢亦逐漸浮現，部分業者將產能布局海外，導致國內加工能量縮減。儘管如此，台灣仍保有完整產業聚落、穩定出口地位與國際買主信任，基礎優勢尚未動搖。

業界普遍認為，目前面臨三大外部挑戰，包括美國鋼鋁衍生品關稅、歐盟碳邊境調整機制（CBAM），以及來自中國與東南亞市場的低價競爭；內部則有缺工與土地成本高漲等問題，持續壓縮產業競爭力。整體而言，業界認為未來2至5年將是關鍵觀察期，台灣螺絲產業將在壓力中進行結構調整，走向規模收斂與體質優化的發展路徑。

高雄國際扣件展今天起一連三天在高雄展覽館登場，吸引超過300家企業參展，展示最新扣件產品與技術，現場吸引許多國外買家前來，場面熱鬧滾滾。記者劉學聖／攝影

高雄國際扣件展今天起一連三天在高雄展覽館登場，吸引超過300家企業參展，展示最新扣件產品與技術。記者劉學聖／攝影

高雄國際扣件展今天起一連三天在高雄展覽館登場，吸引超過300家企業參展，展示最新扣件產品與技術，現場吸引許多國外買家前來，場面熱鬧滾滾。記者劉學聖／攝影

高雄國際扣件展今天起一連三天在高雄展覽館登場，吸引超過300家企業參展，展示最新扣件產品與技術，現場吸引許多國外買家前來，場面熱鬧滾滾。記者劉學聖／攝影

高雄國際扣件展今天起一連三天在高雄展覽館登場，吸引超過300家企業參展，展示最新扣件產品與技術。記者劉學聖／攝影

高雄國際扣件展今天起一連三天在高雄展覽館登場，吸引超過300家企業參展，展示最新扣件產品與技術，現場展示罕見的太空級螺絲。記者劉學聖／攝影