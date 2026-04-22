台糖、台酒和金色三麥聯手 打造高粱酒香腸、琥珀蜜釀啤酒

國營事業老字號台糖公司在成立80周年之際，透過跨界聯名與國際競標，精準鎖定職人餐飲市場。台糖透過與台酒、金色三麥的品牌疊加效應，台糖試圖將傳統產銷履歷肉品轉化為高品質的「新食尚」，展現其從產地到餐桌、再到國際舞台的多元轉型野心。

台糖22日舉行「強強聯手‧跨界聯名」新品上市餐酒會，正式發表與台灣菸酒公司聯名推出的「安心豚高粱酒香腸」，以及攜手金色三麥研發的「台糖琥珀蜜釀精釀啤酒」。這場餐飲饗宴不僅是新品發表，更展現了國營事業品牌年輕化與高質化的戰略布局。

在新品細節方面，台糖指出，台糖琥珀蜜釀精釀啤酒以德國傳統工藝為底，融合台糖百年黑糖糖漿，透過低溫熟成技術，讓酒液呈現迷人的琥珀色，具備焦糖韻味與麥芽果香。安心豚高粱酒香腸則主打產銷履歷與零瘦肉精，並注入台酒原釀高粱醃製，將醇厚穀香鎖進肉質纖維，創造鹹甜交織的層次感。此外，台糖也同步推出配方升級的「安心豚滷豬腳」，搶攻便利加熱食品商機。

此次台糖也在現場展示了獲得2025年瓜地馬拉卓越盃（COE）競標第10名的頂級豆。台糖董事長吳明昌表示，台糖自112年起向瓜地馬拉小農採購咖啡豆，不僅穩定當地收入，更將收益回饋興建學校；今年更進一步參與有「咖啡界奧斯卡」之稱的卓越盃競標，將世界前線的風味帶回台灣。

這款國際競標咖啡豆來自瓜地馬拉薇薇特南果La Bolsa莊園的帕卡瑪拉（Pacamara）豆種，透過日曬處理。台糖指出，其口感帶有柑橘、橙香、桑葚與葡萄等熱帶水果風味，並具備紅糖般的溫潤尾韻。

台糖強調，這款國際競標豆數量極其稀少，目前已在台糖健康易購網上架。台糖未來將持續秉持職人精神，將台灣特有的產銷履歷肉品及糖業文化與國際趨勢接軌，持續打造令人驚豔的卓越品牌形象。

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