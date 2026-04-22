快訊

明起變天「中部以北下到發紅」…南部有機會解渴？氣象署曝機率

伊朗開火！扣押荷莫茲海峽2艘船 船長：被告知獲准通行

消防一度撲空！罕見廠內管制區車禍 南科群創驚傳汽車撞多輛機車釀4傷

聽新聞
0:00 / 0:00

台糖、台酒和金色三麥聯手 打造高粱酒香腸、琥珀蜜釀啤酒

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
台糖22日舉行新品上市餐酒會，發表琥珀蜜釀精釀啤酒、高粱酒香腸、新包裝滷豬腳以及瓜地馬拉競標咖啡。圖／台糖公司提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台糖22日舉行新品上市餐酒會，發表琥珀蜜釀精釀啤酒、高粱酒香腸、新包裝滷豬腳以及瓜地馬拉競標咖啡。圖／台糖公司提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國營事業老字號台糖公司在成立80周年之際，透過跨界聯名與國際競標，精準鎖定職人餐飲市場。台糖透過與台酒金色三麥的品牌疊加效應，台糖試圖將傳統產銷履歷肉品轉化為高品質的「新食尚」，展現其從產地到餐桌、再到國際舞台的多元轉型野心。

台糖22日舉行「強強聯手‧跨界聯名」新品上市餐酒會，正式發表與台灣菸酒公司聯名推出的「安心豚高粱酒香腸」，以及攜手金色三麥研發的「台糖琥珀蜜釀精釀啤酒」。這場餐飲饗宴不僅是新品發表，更展現了國營事業品牌年輕化與高質化的戰略布局。

在新品細節方面，台糖指出，台糖琥珀蜜釀精釀啤酒以德國傳統工藝為底，融合台糖百年黑糖糖漿，透過低溫熟成技術，讓酒液呈現迷人的琥珀色，具備焦糖韻味與麥芽果香。安心豚高粱酒香腸則主打產銷履歷與零瘦肉精，並注入台酒原釀高粱醃製，將醇厚穀香鎖進肉質纖維，創造鹹甜交織的層次感。此外，台糖也同步推出配方升級的「安心豚滷豬腳」，搶攻便利加熱食品商機。

此次台糖也在現場展示了獲得2025年瓜地馬拉卓越盃（COE）競標第10名的頂級豆。台糖董事長吳明昌表示，台糖自112年起向瓜地馬拉小農採購咖啡豆，不僅穩定當地收入，更將收益回饋興建學校；今年更進一步參與有「咖啡界奧斯卡」之稱的卓越盃競標，將世界前線的風味帶回台灣。

這款國際競標咖啡豆來自瓜地馬拉薇薇特南果La Bolsa莊園的帕卡瑪拉（Pacamara）豆種，透過日曬處理。台糖指出，其口感帶有柑橘、橙香、桑葚與葡萄等熱帶水果風味，並具備紅糖般的溫潤尾韻。

台糖強調，這款國際競標豆數量極其稀少，目前已在台糖健康易購網上架。台糖未來將持續秉持職人精神，將台灣特有的產銷履歷肉品及糖業文化與國際趨勢接軌，持續打造令人驚豔的卓越品牌形象。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台酒 金色三麥 台糖

延伸閱讀

世界地球日 林保署攜台糖推永續結合生態與碳匯

麥卡倫「精萃世界巴黎」融入干邑桶熟成酒液勾兌 展現法式優雅

油電糖水4家國營事業招考394名新血 起薪4.6萬元

台灣低碳實力閃耀米蘭 亞東預拌在「CASA TAIWAN」成為展場亮點

相關新聞

健亞經營權之爭 易威合併健亞案獲國發基金支持 57%股東支持順利通過

健亞（4130）22日召開股東常會，攸關公司派與市場派經營權之爭的「易威與健亞合併案」最終順利通過，在大股東─行政院國發基金支持下，健亞「與易威生醫科技股份有限公司進行股份轉換案暨終止上櫃案」，表決結果贊成比例57.02%，反對占41.63%。

橋將通、人來了！淡海新市鎮5年房價漲33%

北台灣新地標「淡江大橋」將於5月12日正式通車，挾交通利多，淡海新市鎮房市快速升溫，統計實價，目前淡海新市鎮平均房價每坪31.7萬元，相較於2021年的23.7萬元，5年漲幅達33.8%，表現亮眼。

伊萊克斯亮相米蘭設計周 打造「瑞典之家」重新定義感官體驗

全球家電品牌伊萊克斯（Electrolux）於2026年米蘭設計周（Milan Design Week）發表最新展覽主題「瑞典之家」（The Swedish Home），試圖將居家空間從單純的居住場所轉化為情感療癒聖殿。

台糖、台酒和金色三麥聯手 打造高粱酒香腸、琥珀蜜釀啤酒

國營事業老字號台糖公司在成立80周年之際，透過跨界聯名與國際競標，精準鎖定職人餐飲市場。台糖透過與台酒、金色三麥的品牌疊加效應，台糖試圖將傳統產銷履歷肉品轉化為高品質的「新食尚」，展現其從產地到餐桌、再到國際舞台的多元轉型野心。

浩鼎生技執行長王慧君宣布退休 30日召開董事會討論接任人選

浩鼎（4174）22日發布重訊，該公司執行長（總經理）王慧君已申請退休，退休日期定為年4月30日，浩鼎也將4月30日同一天召開董事會討論後續接任人選。

落實行政透明 公私協力完成高雄國際機場新航廈建設計畫

高雄機場新航廈工程是交通部民用航空局近年規模最大的機場建設，第一期建設計畫已於去年5月動工，包括東側立體停車場與A滑行道北移工程等，目前均執行中。公共工程委員會、法務部廉政署、內政部國土管理署與高雄地檢署等單位代表22日實地採訪執行中的高雄機場新航廈第一期工程，並召開廉政平台聯繫會議，希望透過跨域溝通，落實行政透明，排除重大工程採購風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。