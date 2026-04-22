浩鼎生技執行長王慧君宣布退休 30日召開董事會討論接任人選

浩鼎（4174）22日發布重訊，該公司執行長（總經理）王慧君已申請退休，退休日期定為年4月30日，浩鼎也將4月30日同一天召開董事會討論後續接任人選。

浩鼎公告指出，公司於4月22日接獲董事王慧君辭職書，辭去法人董事代表人職務，生效日定於4月30日。浩鼎並沒有說明王慧君辭職的理由。

王慧君除了辭去浩鼎執行長一職之外，另外包括浩鼎重要子公司潤雅生技董事長暨總經理，王慧君的董事長暨總經理職位也一併退休。此外，浩鼎轉投資的鼎晉生技，王慧君也自該公司董事長退休。

浩鼎近三年來在王慧君帶領下，全心發展抗體藥物複合體（ADC），公司4月初才對外發布，近日參加葡萄牙里斯本舉行之BIO-Europe Spring，透過本次與會，浩鼎加速國際業務拓展，提升全球市場之能見度，多項合作機會已進入進階評估階段。

浩鼎曾表示，於展會期間成功與多家國際大藥廠與中型生技公司進行深入交流，針對潛在授權合作機會展開初步評估與討論，其中包含多家全球前二十大製藥公司，相關合作機會正持續推進中。