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成都減供地6000畝 鄉林：涵碧天下下半年開盤

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
鄉林集團表示，成都市依據中央發布的「38號文」，明定市區供地減少6000畝，帶動新案稀缺性提升。鄉林位於三環內的「涵碧天下」七塊基地直接受惠，預計今年下半年公開銷售。圖為「涵碧天下」3D示意圖。圖／鄉林提供
鄉林集團表示，成都市依據中央發布的「38號文」，明定市區供地減少6000畝，帶動新案稀缺性提升。鄉林位於三環內的「涵碧天下」七塊基地直接受惠，預計今年下半年公開銷售。圖為「涵碧天下」3D示意圖。圖／鄉林提供

成都房市再迎政策利多。鄉林集團表示，成都市依據中央發布的「38號文」，公布2026年土地供應計畫，明定市區供地減少6000畝，市場解讀將使資源向成熟核心區集中，帶動新案稀缺性提升。鄉林指出，旗下位於三環內的「涵碧天下」七塊基地直接受惠，開案時機已趨成熟，預計今年下半年公開銷售。

鄉林董事長賴正鎰表示，成都房市熱度持續升溫，主要來自人口、交通與產業三大動能支撐。包括人口連續24年淨流入，2025年常住人口達2153萬人；地鐵總長約800公里、雙機場年運量逾9000萬人次；加上總部經濟發展，2025年GDP達人民幣2.4兆元，形成高端住宅需求支撐。

市場數據也顯示成交熱絡，今年3月新房成交6165套，二手房達2.3萬套。賴正鎰指出，近期周邊新案如「金茂曉棠」開盤七個月內14度完銷，反映市場買氣。

「涵碧天下」位於北三環核心區，鄰近鳳凰山體育公園與TOD交通節點，具備三鐵共構優勢，可串聯雙流與天府機場，形成半小時商務圈。隨著成都北站及周邊改造工程推進，區域發展潛力看俏。

鄉林指出，該案土地成本約每平方公尺人民幣1494元，目前區域房價已站上3.3萬元。以可售面積75萬平方公尺估算，總銷金額上看人民幣248億元（約台幣1140億元），未來3至5年可望分批回收。

此外，鄉林近期出售青島子公司資產約人民幣11億元（約台幣50億元）即將入帳，南京仍有約60億元資產待售，預期第二季起營收將逐步成長。

賴正鎰 房市 鄉林

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