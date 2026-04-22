建築園冶獎以「低碳韌境·雋永創新」為主軸 共創城市美學新格局

建築園冶獎今年以「低碳韌境·雋永創新」為主軸，版圖串聯全台灣，共創城市美學新格局。

邁入第32年的建築園冶獎，持續深化全台城市串聯布局。近期由執行團隊前往台北市政府與基隆市政府拜會，就城市美學、公共景觀與永續建築等議題進行交流，深化跨城市合作連結，象徵建築園冶獎完成「台灣本島最後一塊拼圖」，全台建築版圖正式成形，邁向跨區整合、城市治理協作與國際接軌的新階段。

建築園冶獎自高雄發起，長期透過「不收報名費」與「專業實地評選」制度，推動優質住宅、公共建設與景觀作品，逐步建立高度公信力，並串聯全台建築專業力量。

隨著北部城市參與，園冶獎已形成完整的全台布局，進一步促進建築專業與城市治理之間的跨域合作，打造更具前瞻性的城市美學平台。

主辦單位表示，建築園冶獎是一場由民間發起、全台共同響應的建築運動。首都與北台灣城市的加入，不僅讓版圖更加完整，也象徵台灣建築專業力量的進一步整合，未來將持續以建築為核心，推動城市美學與居住品質的全面提升。

此外，第19屆威尼斯建築雙年展臺灣館《[無]信仰：漂蕩的錨定》，於高雄大東文化藝術中心開幕，並由建築園冶獎執行團隊共同舉辦系列論壇，探討台灣建築如何在高度不確定的世界情境中，發展出獨特的「適應智慧」。

主辦單位指出，「園冶」一詞源自明代造園經典，象徵人與自然、建築與環境間的和諧關係。透過藝術轉譯，將建築精神轉化為文化符號，未來將應用於展覽、公共藝術、出版及城市文化推廣，深化建築與社會之間的連結。

更值得關注的是，2026年建築園冶獎將正式重啟「消費者評選制度」。自疫情期間暫停後，今年重新導入使用者參與機制，讓建築評選回歸生活本質。

評選採邀請制進行，避免人氣操作，並由潛在購屋族與專業族群組成評選團。本次特別邀請百位來自半導體產業的消費者參與，從生活體驗角度進行評價，強化評選的實質參考價值。

決選預計於6月27日（星期六）舉行，評選結果將結合專業評審與消費者觀點，完整呈現建築的多元價值。2026年建築園冶獎頒獎典禮預計於9月14日於高雄流行音樂中心舉行，屆時將邀請中央及地方政府代表、建築專業團體與產業界共同參與，並同步公布建築園冶獎得獎作品與消費者評選結果。

建築園冶獎執行團隊表示，「建築不只是空間的建構，更是城市文化的體現。從南到北、從在地到國際，園冶獎將持續推動台灣城市美學向前邁進」。