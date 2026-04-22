國際扣件展期待為螺絲產業注入活力 面臨優勝劣敗、汰弱留強考驗

2026年國際扣件展22日起一連三天在高雄展覽館展出，集結超過300家企業展出最新扣件產品與技術，業界討論最多的是台灣螺絲產業前景，認為將面臨優勝劣敗、汰弱留強的考驗。

創立已46年的朝友工業董事長孫得人說，目前螺絲景氣沒有比較好，但朝友已經有穩定的國際客戶群，因此今年業績也沒有比較差，接單表現穩定向前，22日接待海外買家，並已獲得預期的訂單。

專注高品質螺絲的國聯董事長郭淵源表示，外銷主要聚焦日本市場，將品質做到最好，不求衝高接單數量；郭淵源指出，明顯感受到台灣的螺絲產業鏈逐步萎縮中，很多抽線、熱處理、電鍍等協力廠陸續歇業退出市場，警訊值得關注。

孫得人指出，許多協力廠商結束營業，主要是沒有訂單可做，朝友有堅強的協作團隊相互支持，不會受到影響。

一家上屆參展、這屆未報名的螺絲專業廠表示，俄烏戰爭以後全球經濟大受打擊，螺絲業景氣已經壞了二、三年，「今年比去年還差」，參展沒有效益。

上市螺絲廠主管說，台灣螺絲產業鏈正面臨產業外移風險，例如恆耀、世豐（2065）等到海外發展，留在國內的加工能量就萎縮，但是基本整體的螺絲產聚落，以及出口地位與國際買主信任仍在。

上市螺絲大廠高層指出，台灣扣件業面臨的三大挑戰：美國鋼鋁衍生品關稅、歐盟 CBAM、以及中國大陸和東南亞新興市場低價競爭，加上台灣缺工、土地生產成本偏高等，都在侵蝕競爭力。

螺絲業抱怨，政府眼裡只有科技業，重科技、輕傳產的結果，螺絲業更顯得微不足道，於是「外圍協力廠歇業、退出市場的情況一直存在並未止損」，整體產業鏈從外圍開始凋零，螺絲業正面臨一場優勝劣敗、汰弱留強的考驗，「未來會變成什麼樣子，沒有人知道」。

上市螺絲廠高層說，目前確實有協力鏈局部萎縮的風險，如果熱處理、電鍍、抽線等關鍵但低毛利的加工環節變成瓶頸，最後可能反過來拖累整體交期與接單能力，未來2到5年將是關鍵期。