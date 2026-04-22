信義開發攜手Cleanup辦選色體驗活動 獲住戶高度好評

一場廚具選色活動，讓住戶認識同樓層鄰居。信義開發攜手Cleanup舉辦嘉學社區生活體驗場域，以專業導覽、互動設計與與線上選色機制串聯社區，住戶整體滿意度高達93分。

信義開發再度與Cleanup合作，於其民生旗艦店舉辦「嘉學社區廚具參訪暨面板選色活動」。活動現場由 Cleanup副理李振明進行專業導覽，介紹廚具系統配置與使用特性，並搭配實際操作示範，協助住戶更具體想像未來居家使用情境。現場同步展示地磚、壁磚與廚具面板樣板，住戶可於實體空間中進行搭配比對，從材質觸感到色彩組合，逐步形塑理想中的居家風格。

活動過程中，不少住戶與家人一同討論選色方向，亦針對廚具細節提出問題，由Cleanup門市人員及信義開發業服與工務同仁即時提供專業回應，讓決策過程更具信心與依據。本次亦優化選色流程，透過分流引導與獨立作業空間設計，讓住戶可在相對從容的節奏下完成選擇，提升整體體驗品質。

除專業說明外，活動亦融入輕量互動設計。延續前次場次的名牌貼紙機制，促進住戶彼此辨識與交流，有住戶分享，因貼紙標示樓層與戶別，意外認識了同樓層鄰居，為未來社區生活增添期待。透過社造團隊的引導，活動不僅是一次選色任務，更成為鄰里關係建立的起點。

此外，考量部分住戶無法到場參與，本次亦同步提供線上選色機制，讓住戶可透過多元管道完成選樣作業，兼顧便利性與彈性，確保整體流程順利推進。

本次活動整體滿意度（NPS淨推薦分數）達到93分的亮眼成績，顯示住戶對於信義開發在服務細節與活動規劃上的高度肯定。未來，信義開發將持續以使用者需求為核心，結合專業與社區經營理念，打造更具溫度與品質的居住體驗。