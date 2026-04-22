讓服務「因人而暖、因AI而準」 信義房屋獲商周AI創新百強雙料第一

信義房屋一舉拿下《商業周刊》首屆「AI創新百強」兩項最高榮譽，AI工具讓業務從繁瑣作業中解放，斡旋成功率提升近30%、全年省下逾8,000工時，以具體數字印證「讓AI做AI的事，讓人做有溫度的事」不只是口號。

信義房屋今年獲得《商業周刊》首屆「AI創新百強」兩大最高榮譽：服務業與其他類別鑽石獎第一名以及行銷類六大代表應用案例第一名，並由其數位長王獻志擔任4月22日「AI創新百強趨勢年會」演講嘉賓，分享信義房屋導入AI並落地的實際作法。

從成果來看，AI的導入已逐步改變信義房屋內部運作方式，不但決策流程更為即時，作業效率明顯提升，員工對數位工具接受度也同步提高，內部轉型帶動同仁「數位創新滿意度」提升 22% ；而在實際經營層面也創造佳績：透過「智能配案」，也讓業務能更精準媒合買方需求物件，將心力聚焦在服務客戶上，帶動斡旋成功率提升近30%，成交轉換率提升近20%。

在實際應用層面上，AI也落實於多項內外部服務開發，包括內部對話式AI助理、AI廣告審查與派報內容生成工具等，逐步取代高重複性的人工作業。以AI不動產廣告審查系統為例，已為企業全年節省超過8,000小時工時，讓人力得以重新配置到更需要專業判斷的工作項目。

信義房屋數位長王獻志表示：「AI導入的關鍵，在於讓每一位同仁都能實際使用。」他指出，當工具門檻降低，組織才有機會擴大應用規模，進而帶動整體效率提升；運用AI處理繁瑣、標準化的工作，人就能專注在判斷與服務。他強調，信義房屋導入AI進行企業文化翻轉，是為了讓「AI做AI擅長的事，讓人做有溫度的事。」

信義房屋指出，房仲是服務業，高度仰賴業務的專業服務，而除了服務客戶之餘，業務還須開發客戶、資料整理、廣告製作與行政流程；同時，員工面對AI等新技術時，也面臨集團數據分散難以整合共用、開發環境割裂AI導入受限以及使用門檻過高價值難以普及等三大挑戰，因此，信義房屋將AI定義為「賦能」員工的工具，並以「讓AI應用，像吃漢堡一樣簡單」的原則設計AI在組織工作的運用模式。

為解決集團45年來眾多數據分散與系統未整合問題，信義房屋從整合數據環境與降低使用門檻著手，建置可共創的「AI數據共創平台」，並統一資料格式、整合數據，讓員工更便利運用於日常工作：從資料蒐集、分析到應用，縮短決策時間並提升判斷準確度，也讓AI和數據從少數人的專業，轉為全體員工可運用的日常工具。

在工具與平台逐步到位後，更重要的是：員工是否懂得如何運用。在此基礎上，信義房屋同步在公司內部進行規模化的數位人才培育，啟動「數據科學計畫」，透過SQL與Power BI等專業訓練，強化包含非功能部門員工的數據能力。三年來已培養超過40位基層同仁轉型為各單位內分析角色，使數據能力由集中轉為分散，逐步形成跨部門共創的運作模式。

信義房屋表示，未來將持續深化AI應用與數據治理，讓技術融入日常運作，讓服務不只更有效率，更能讓客戶有感，持續發展員工與客戶皆能感受的創新服務，實現世界級服務業的品牌願景。