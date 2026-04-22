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家樂福打造4,000坪複合式商場 預計2028年第4季開幕

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
康達盛通生活事業股份有限公司於台南市東區新都心段舉行新建工程動土典禮。康達盛通生活事業股份有限公司／提供
康達盛通生活事業股份有限公司於台南市東區新都心段舉行新建工程動土典禮。康達盛通生活事業股份有限公司／提供

統一（1216）量販版圖再擴大，旗下家樂福22日在台南市東區舉行新建工程動土典禮，為集團第63個大型量販據點，將規劃為占地4000坪的大型複合式商場，預計2028年第4季完工後開幕，屆時將成為台南市東區最具指標性的商業核心。

自2023年統一企業集團將已更名為康達盛通生活事業股份有限公司納入集團成為子公司，旗下經營的家樂福量販及超市，目前全台據點為62家量販店、237家超市與16家高端超市 (Mia C’bon)。此次台南市東區新都心崇明商場的開發，不僅是集團在新都心段重劃區布局生活產業的重要一環，更是在台南的一個重要里程碑。

該崇明商場選址於台南新都心段核心地帶，地理位置優越，鄰近快速道路、市立醫院、巴克禮公園、台南文化中心等，加上鐵路地下化後增設南台南站的軌道經濟優勢，讓原本已經有18萬常住人口台南居住密度第一的東區，未來人口紅利潛力無限，崇明商場的進駐填補周邊大型商業零售空間的空白，成為當地新的生活圈。

該崇明商場建築風格將強調環保、可持續性以實現節能減碳之經營理念，規劃興建地上五層、地下二層的商場，結合量販、美食、休閒娛樂等複合式經營模式，預計2028年第4季完工後開幕，屆時將創造數百個就業機會並帶動周邊商圈的共同繁榮，成為台南市全新的一站式休閒生活地標。

家樂福 台南 統一集團

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