土方去化壓力大 內政部拜會北市促盤點空地、加速暫置

內政部與台北市政府22日針對「營建剩餘土石方去化」與「都更危老推動」進行會談，中央要求地方加快土方去化速度、強化價格監管，同時盤點更多暫置空間，避免工程進度受阻。雙方也達成共識，將從源頭減量、分類處理到再利用機制全面強化，讓土方管理與都市發展同步推進。

內政部次長董建宏當天率國土署團隊拜會台北市政府，由副市長張溫德接待。雙方聚焦營建剩餘土石方處理、收費機制，以及都市更新與危老重建等議題交換意見。中央強調，目前土方問題已成為影響公共工程與民間建設的重要關鍵，需中央與地方協力解決。

在具體措施上，董建宏指出，台北市已配合中央政策，開放符合公益性或國家發展需求的工程土方運送至台北港去化，並自4月10日起，將可運送門檻下修至出土量2萬立方公尺，進一步擴大適用範圍。對於業者反映變更土方收容場所程序繁瑣，中央也建議採「簡易變更」方式處理，並希望市府增加專責人力，加速行政流程。

針對土方去化空間不足問題，中央已盤點包括台北港、彰濱產業園區及台南七股等地，提供暫置場所支援。董建宏坦言，台北市土地有限，民間工程自行尋找暫置地點不易，呼籲市府持續盤點公有土地，協助提供過渡性空間，確保工程不中斷。

此外，近期土方處理費用上漲，引發市場關注。中央要求地方政府持續監測價格變動，必要時啟動稽查機制，若發現業者涉及聯合行為或不法情事，將移送公平會調查，維持市場秩序。

在都市更新與危老重建方面，中央也同步提出要求，希望地方在推動相關案件時，從建物拆除階段就落實廢棄物分類，並在重建規劃中導入綠色設計，使用一定比例的再生粒料，逐步建立資源循環體系。