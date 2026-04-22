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鄉林成都建案下半年銷售 青島50.9億元資產近日到帳

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
鄉林在成都涵碧天下項目的3D示意圖。圖／鄉林提供
鄉林在成都涵碧天下項目的3D示意圖。圖／鄉林提供

鄉林集團22日指出，成都根據中央發布的「38號文」，昨日公布「2026年成都土地供應計畫」，直接明定市區供地要減少6000畝，接連的政策出臺，加上成都具備七大發展潛力，讓鄉林成都持有三環道路的蛋黃核心區七塊土地直接受益，稀缺性的價值拉高拉滿，開案時機已近成熟，成都房產項目將於今年下半年公開銷售。

此外，鄉林在大陸出售青島子公司「青島鼎林」名下房產交易金額的11億元(換算約新台幣50.9億元)，近日將到帳；後續還有南京可出售房產約台幣60億元，現有多家談判中，待價而沽，這些營收陸續到帳後，將讓鄉林營收從第2季起迎來穩健成長。

成都市政府根據中央日前發布的「38號文」，昨日公布「2026年成都土地供應計畫」，直接明定市區供地要減少6000畝，業界認為，成都市的政策將會引導資源向成熟區域集中，未來中心城區新盤將愈發稀缺，現在成都的房地產熱度可說是大陸的第一名，勝過北京與上海。對此，鄉林集團董事長賴正鎰說，成都「涵碧天下」雖受到機場限高且搬遷拖延至今，但卻是因禍得福。

賴正鎰說，中央與地方接連出臺「38號文」及「2026年成都土地供應計畫」，加上成都有這麼多疊加優勢，讓鄉林在成都三環內的「涵碧天下」七塊基地的土地直接受益，新盤價值直接躍升為「地鐵上的核心資產」，尤其是基地的北邊有鳳凰山體育公園及露天音樂公園，足球場每場賽事都湧進8萬人，演唱會也場場爆滿，拉動周邊經濟人民幣140億元，為高端住宅、商業綜合體及總部基地提供優質產品，資產增值潛力巨大。基地左邊的陸家橋城中村改造，以及南邊的成都北站一年後即將完工通車，將是成都最大的TOD站體，到上海只要5.5小時，交通機能提升。

「涵碧天下」基地位於北三環與天府大道北延線路交叉路口的核心蛋黃區，基地下方就是三鐵共構的地鐵「鳳凰山站」，是城際鐵路成都到德陽的S11線、成都三環的地鐵9號線及銜接通往天府機場的18號線的交會轉乘重要據點，可快速直達雙流機場與天府機場，形成「半小時商務圈」，吸引跨國企業區域總部、高端服務式公寓落戶，推升土地用途層級，交通便捷且商業潛力巨大。

賴正鎰表示，鄉林取得七個地塊的土地面積約300畝(換算台坪約6萬坪)，可售容積105萬㎡(地上可售75萬㎡，地下30萬㎡)，當時取得土地成本每平公尺是人民幣1494元，現在已經漲到1.6萬元，附近新開盤的住宅項目，每平方公尺的銷售單價都已突破人民幣3.3萬元以上，未來增值空間極具想像空間。

若每平方公尺3.3萬元的行情推算，「涵碧天下」可售的地上容積為75萬㎡，也就是約人民幣248億元，相當是新台幣1140億元。所以鄉林在成都握有的土地已是奇貨可居，開盤後的商業不動產收益增加獲利更為驚人，可以分年回流，預計3至5年可全部回收，前景可期。

上海 土地 鄉林

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