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國際扣件展22日起在高雄一連舉行三天 期待為螺絲產業注入活力
經濟部國貿署22日起一連三天在高雄展覽館舉辦2026年國際扣件展，集結超過300家企業展出最新扣件產品與技術，並辦理全球扣件產業論壇、採購政策說明會、一對一採購洽談及產業聚落參訪等多元活動，協助國內扣件業者精準對接國際採購商機並強化全球布局。
因應歐盟碳邊境調整機制 (CBAM)於2026年正式實施，歐洲市場對供應鏈永續與碳管理要求日益提升需求，展覽特別邀請歐洲三大扣件經銷商協會代表來台，從第一線市場觀點剖析供應鏈策略。
外貿協會表示，歐洲扣件經銷商協會理事長 Mr. Andreas Bertaggia，將解析 CBAM 及相關法規對全球供應鏈重組的影響，並就綠色製造，提出具體建議。英國暨愛爾蘭扣件批發商協會理事長 Mr. Gary Henderson分享英國在通膨壓力與供應鏈調整下的市場變化，點出台灣業者切入英國市場之機會。
另德國扣件經銷商協會理事長 Dr. Volker Lederer，針對德國在能源轉型趨勢下，高精密扣件需求的變化進行分析，提供業者布局高階製造與綠色供應鏈方向。
國貿署及貿協表示，面對國際貿易環境快速變遷，將持續透過展覽及專業交流活動，協助產業掌握關鍵趨勢、提升競爭優勢。
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